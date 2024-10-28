Не нужно параллельно вести обсуждение с каждым из производителей отдельно.

Как известно, даже после вступления в силу постоянных повышенных пошлин на импорт в Европу электромобилей китайской сборки власти КНР и ЕС намерены продолжить переговоры по регулированию данного рынка. Агентство Reuters сообщило, что китайская сторона в очередной раз предостерегла европейских коллег от ведения обособленных переговоров с каждым из производителей, намеренных поставлять свою продукцию китайского происхождения на рынок Евросоюза.

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По мнению китайских чиновников, параллельное проведение переговоров с отдельными китайскими автопроизводителями по инициативе европейской стороны подрывает взаимное доверие между участниками централизованного процесса. Подобная «двойная игра» навредит ему, как убеждены китайские власти. В качестве альтернативных введению повышенных пошлин мер обе стороны рассматривают возможность заключения соглашений, в которых оговаривался бы диапазон цен на ввозимые в Европу электромобили китайской сборки. Сейчас продукция китайских предприятий, ввозимая в ЕС, облагается пошлинами по дифференцированной сетке, в зависимости от готовности того или иного производителя сотрудничать с европейскими регуляторами. Электромобили SAIC при импорте в Европу становятся почти в полтора раза дороже, а вот Tesla ограничивается примерно 18-процентной надбавкой при ввозе в ЕС своих электромобилей китайской сборки.