Интересы местных клиентов оказались важнее.

Как известно, недавно компания Intel отложила на неопределённый срок строительство предприятий в Германии и Польше, сославшись на финансовые трудности. При этом издание ESM China со ссылкой на официальный аккаунт китайского представительства компании в WeChat сообщает, что Intel решила расширить свои мощности по тестированию и упаковке процессоров в китайском Чэнду, а также построить по соседству центр работы с клиентами.

Источник изображения: Intel

В обязанности последнего будет входить взаимодействие с китайскими клиентами, которым нужны адаптированные под их нужды специфические компоненты. Упаковывать их при этом компания будет на соседнем предприятии. Первая очередь данного комплекса в Чэнду начала работу в конце 2005 года, вторая была введена в строй двумя годами позднее, а третья сосредоточится на упаковке и тестировании самых современных серверных процессоров. Уже сейчас Intel упаковывает в Чэнду до половины своих мобильных процессоров, местная производственная площадка входит в тройку самых крупных в мире.