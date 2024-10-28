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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В следующем году капитализация Apple и NVIDIA вырастет до $4 трлн
У каждой из компаний в отдельности.

Аналитики Wedbush Securities не устают публиковать достаточно оптимистичные прогнозы в части развития бизнеса Apple, хотя у них в сообществе инвесторов находится не так много единомышленников. Сейчас в активном пользовании находится более 2 млрд устройств под управлением iOS, из которых 300 млн являются iPhone, требующими замены на более новые. В следующем году, по мнению экспертов Wedbush, компания Apple сможет продать более 240 млн смартфонов, в одном только Китае апгрейду подвергнутся 100 млн устройств семейства iPhone.

Источник изображения: Apple

Уже в следующем году, по мнению аналитиков, капитализация Apple поднимется до $4 трлн, чему в немалой степени будет способствовать развитие фирменной экосистемы искусственного интеллекта. NVIDIA не будет отставать от Apple в сфере роста капитализации, и также преодолеет отметку в $4 трлн в течение 2025 года. Что характерно, если год назад капитализация NVIDIA достигала $1 трлн, то сейчас она выше в три с половиной раза. Покрыть разрыв в $500 млрд со следующей психологически важной отметкой для этой компании при сохранении текущего спроса на системы искусственного интеллекта не составит труда.

#nvidia #apple #аналитика #финансы #акции #капитализация
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