Как сообщает CnEVPost, компания XPeng AeroHT недавно провела церемонию торжественной закладки фундамента своего предприятия по выпуску модульного транспортного средства, которое будет сочетать сухопутный шестиколёсный электромобиль повышенной проходимости и летающий модуль на электротяге. Сегодня был заложен фундамента предприятия в Гуанчжоу, которое сможет выпускать к 2026 году по 10 000 таких транспортных средств.
Предприятие расположится на площади около 180 000 квадратных метров. В середине следующего месяца XPeng AeroHT планирует провести первую демонстрацию публичного полёта данного модуля на площадке Китайского авиационного шоу. Предварительные заказы на данное транспортное средство уже начали приниматься. В серийном исполнении такой личный «авианосец» будет предлагаться за $280 880, уже принято более тысячи предварительных заявок. Из них примерно 150 заказов сделаны некими двумя компаниями из города Ханчжоу.