К 2026 году оно начнёт выпускать «сухопутные авианосцы» на электротяге.

Как сообщает CnEVPost, компания XPeng AeroHT недавно провела церемонию торжественной закладки фундамента своего предприятия по выпуску модульного транспортного средства, которое будет сочетать сухопутный шестиколёсный электромобиль повышенной проходимости и летающий модуль на электротяге. Сегодня был заложен фундамента предприятия в Гуанчжоу, которое сможет выпускать к 2026 году по 10 000 таких транспортных средств.

Источник изображения: XPeng AeroHT

Предприятие расположится на площади около 180 000 квадратных метров. В середине следующего месяца XPeng AeroHT планирует провести первую демонстрацию публичного полёта данного модуля на площадке Китайского авиационного шоу. Предварительные заказы на данное транспортное средство уже начали приниматься. В серийном исполнении такой личный «авианосец» будет предлагаться за $280 880, уже принято более тысячи предварительных заявок. Из них примерно 150 заказов сделаны некими двумя компаниями из города Ханчжоу.