В военном применении, в том числе.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан (Jake Sullivan), как отмечает The Washington Post, недавно принял участие в публикации рекомендаций американскому оборонному ведомству, которые призваны обеспечить сохранение лидерства страны в сфере искусственного интеллекта. Предлагается усилить контроль за охраной технологий искусственного интеллекта, имеющих критическое значение для национальной безопасности.

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По мнению властей США, страна должна развивать профильные технологии быстрее своих геополитических соперников. Концентрация производства необходимых для этого чипов на Тайване представляет определённый риск, поэтому чиновники предлагают диверсифицировать цепочки поставок подобной продукции. По мнению авторов памятки, использование передовых технологий в оборонных целях всегда обеспечивало лидерство США на мировой арене, а потому в случае с искусственным интеллектом нужно следовать этой традиции.