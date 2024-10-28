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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США мотивируют Пентагон обеспечить лидерство в сфере искусственного интеллекта
В военном применении, в том числе.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан (Jake Sullivan), как отмечает The Washington Post, недавно принял участие в публикации рекомендаций американскому оборонному ведомству, которые призваны обеспечить сохранение лидерства страны в сфере искусственного интеллекта. Предлагается усилить контроль за охраной технологий искусственного интеллекта, имеющих критическое значение для национальной безопасности.

Источник изображения: iStock, Douglas Rissing

По мнению властей США, страна должна развивать профильные технологии быстрее своих геополитических соперников. Концентрация производства необходимых для этого чипов на Тайване представляет определённый риск, поэтому чиновники предлагают диверсифицировать цепочки поставок подобной продукции. По мнению авторов памятки, использование передовых технологий в оборонных целях всегда обеспечивало лидерство США на мировой арене, а потому в случае с искусственным интеллектом нужно следовать этой традиции.

#сша #искусственный интеллект #пентагон
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