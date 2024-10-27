Ох, уж эти лихие девяностые…

Как сообщает Reuters со ссылкой на публикацию The Washington Post, в период с 1995 по 1997 годы Илон Маск (Elon Musk) работал в США с нарушением трудового и иммиграционного законодательства. Родившийся в ЮАР будущий миллиардер прибыл в Калифорнию для обучения в Стэнфордском университете, но по факту больше внимания уделял предпринимательской деятельности, не имея на неё официального разрешения.

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Создав компанию Zip2, которая специализировалась на разработке программного обеспечения, Маск уже в 1999 году продал её за $300 млн. По словам тогдашних соратников Илона Маска, он получил разрешение на работу в США только к 1997 году. По всей видимости, данная публикация The Washington Post связана с предвыборной кампанией Дональда Трампа (Donald Trump), явным сторонником которого является Илон Маск. В свою очередь Трамп придерживается жёсткой иммиграционной политики, а потому неприглядный факт из биографии его влиятельного сторонника может работать против репутации этого кандидата в президенты США.