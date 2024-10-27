Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В девяностые годы Илон Маск нелегально работал в США
Ох, уж эти лихие девяностые…

Как сообщает Reuters со ссылкой на публикацию The Washington Post, в период с 1995 по 1997 годы Илон Маск (Elon Musk) работал в США с нарушением трудового и иммиграционного законодательства. Родившийся в ЮАР будущий миллиардер прибыл в Калифорнию для обучения в Стэнфордском университете, но по факту больше внимания уделял предпринимательской деятельности, не имея на неё официального разрешения.

Источник изображения: Reuters

Создав компанию Zip2, которая специализировалась на разработке программного обеспечения, Маск уже в 1999 году продал её за $300 млн. По словам тогдашних соратников Илона Маска, он получил разрешение на работу в США только к 1997 году. По всей видимости, данная публикация The Washington Post связана с предвыборной кампанией Дональда Трампа (Donald Trump), явным сторонником которого является Илон Маск. В свою очередь Трамп придерживается жёсткой иммиграционной политики, а потому неприглядный факт из биографии его влиятельного сторонника может работать против репутации этого кандидата в президенты США.

#сша #илон маск #дональд трамп
+
Написать комментарий (0)
Кандидат в вице-президенты США считает, что Украине придётся уступить России территории ради завершения конфликта
Трамп заявил, что Россия начала боевые действия на Украине из-за неуважения к Байдену
Беспилотные такси Waymo часто используются женщинами и детьми из соображений безопасности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Китайские бренды заменили западные на российском рынке дорожно-уплотнительной техники
2
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
127
Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей
8
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
19
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
23
Решаю древнюю проблему Linux с распространением ПО - выпущен Installer-SH v1.7
10
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
7
Можно ли защититься от хакеров, и почему люди на рабочем месте должны быть довольны и счастливы
3
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
1

Сейчас обсуждают

drnik976
08:26
при включение если у вас 7950x3D превращается в 7800x3D )) у вас будет 8 ядер без потоков ))мне такая оптимизация и даром не надо ! Давно говорили ,что при отключение Hyper-Threading в играх даёт прир...
Для материнских плат AMD появились BIOS с AGESA 1202a и X3D Turbo Mode
Белый Орёл
08:14
Ссы в глаза, для нефанатов всë божья роса
Однопоточная производительность разогнанного Core Ultra 5 245K оказалась на уровне Core i5-13600K
Константин Курилович
08:07
245k не плох.. просто 13600k слишком хорош, по прежнему, даже с DDR4:)
Однопоточная производительность разогнанного Core Ultra 5 245K оказалась на уровне Core i5-13600K
Kirusha Tramp
08:02
Цены снизьте для России в 2 раза, и будет вам большой спрос, а то за 114к 16 айфон в мин комплектации покупать такое себе
Опрос: почти половина американцев не готова платить за ИИ-функции в смартфонах
Garry Xxx
07:52
Где-то пишут, что экран 6,78, вы и другие 6,82. Так какой на самом деле? Об этом мы и узнаем на презентации.
Производитель раскрыл рекордные показатели Vivo iQOO 13 в AnTuTu и его возможности в играх
Белый Орёл
07:46
Клинический идиот
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Белый Орёл
07:44
Конечно крайне важно, но не все там идиоты
Для Intel крайне важно демонстрировать инвесторам состоятельность своего техпроцесса 18A
Archimedes
07:10
Стоимость материнки под тредриппер можете озвучить?
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
Archimedes
07:08
Материнка + проц J4125 на алике за 12-14 тыр. делает то же самое, имея энергопотребление 15 Вт.
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
Елисей Карачев
07:05
Тогда был ddr3 еще не было ddr4 как и в потребности в большом кеше и ядрах Чем стало сейчас, интел очень расслабился
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем