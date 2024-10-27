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Новости Hardware Алексей Сычёв
Беспилотные такси Waymo часто используются женщинами и детьми из соображений безопасности
Нет водителя — нет потенциальной угрозы.

Экспансия сервиса беспилотных такси Waymo, как сообщает CNBC, обнажает специфику американского рынка таксомоторных услуг. В тех районах США, где компания уже оказывает соответствующие услуги при помощи беспилотных такси, не имеющих водителя за рулём, наблюдается рост спроса на них со стороны категорий клиентов, которые в иных условиях от поездок на такси были готовы воздержаться.

Источник изображения: Waymo

Прежде всего, речь идёт о женщинах, которые опасаются притязаний со стороны водителя, а также о родителях, отправляющих своих детей в школу при отсутствии возможности доставить их туда иным способом. В беспилотном такси детям не нужно будет находиться в замкнутом пространстве с незнакомцем, и подобный вариант их транспортировки кажется более предпочтительным.

К слову, беспилотными такси чаще пользуются люди с ограниченными возможностями, поскольку водители такси нередко игнорируют их заказы из-за необходимости терять дополнительное время на посадку и высадку таких пассажиров, а также их ожидание. Недавно компании Waymo удалось привлечь ещё $5,6 млрд, которые будут направлены на расширение сервиса беспилотных такси за пределы Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Финикса, где они сейчас перевозят пассажиров на коммерческой основе. Общая капитализация Waymo по итогам этого раунда финансирования достигает $11 млрд. В планы Waymo входит расширение на север США, который может предложить более суровые погодные условия для передвижения беспилотных такси. Нью-Йорк, Мичиган и северные районы Калифорнии помогут подготовить беспилотные такси Waymo к выходу на международные рынки.

#сша #waymo #беспилотные такси
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