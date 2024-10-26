Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Новенький Intel Core Ultra 9 285K смогли разогнать почти до 7,5 ГГц
В Cinebench R23 он набрал 60 840 баллов.

Флагманский процессор Intel Core Ultra 9 285K из семейства Arrow Lake-S покорил новую вершину разгона, достигнув частоты почти 7,5 ГГц. Этот рекорд установил известный оверклокер Elmor, специалист Asus по разгону.

С помощью материнской платы ROG Maximus Z890 APEX процессор Core Ultra 9 285K удалось разогнать до впечатляющих 7488,8 МГц, что почти на 1,8 ГГц выше штатной частоты 5,7 ГГц. Разогнанный процессор показал рекордные результаты в нескольких бенчмарках, включая 3DMark CPU Profile (тесты 1T, 2T, 4T и 8T) и Cinebench R23 (60 840 баллов).

ROG Maximus Z890 APEX также помогла оверклокеру BenchMarc установить рекорд скорости оперативной памяти DDR5. Модули G.Skill CUDIMM DDR5 достигли частоты 12 066 МТ/с, значительно превзойдя предыдущий рекорд в 10 600 МТ/с, установленный на материнской плате Gigabyte AORUS Z890 Tachyon ICE с памятью V-Color CUDIMM. Другие оверклокеры — OGS (Греция), Dreadzone (Австралия) и CENS (Германия) — также преодолели барьер в 12 000 МТ/с, достигнув 12046, 12046 и 12042 МТ/с соответственно.

Elmor превзошел свой собственный рекорд, установленный в прошлом месяце совместно с SafeDisk. Тогда им удалось разогнать AMD Ryzen 9 9950X до 7,54 ГГц на материнской плате Asus ROG Crosshair X670E HERO.

Напомним, что Core Ultra 9 285K — флагманский настольный процессор Intel Arrow Lake-S. Он имеет 24 ядра (8 производительных P-ядер и 16 энергоэффективных E-ядер), 36 МБ кэша L3 и 40 МБ кэша L2. Каждое P-ядро оснащено 3 МБ кэша L2, а E-ядра сгруппированы в кластеры по четыре, деля между собой 4 МБ кэша L2. Процессор поддерживает двухканальную память DDR5-5600 UDIMM или DDR5-6400 CUDIMM, а также имеет 20 линий PCIe 5.0 и 4 линии PCIe 4.0.

#intel #процессоры #intel core ultra 9 285k
+
Написать комментарий (0)
Новые мобильные процессоры Tensor от Google не смогут обойти по производительности решения от Apple и Qualcomm
Почти двадцать лет назад Intel могла купить NVIDIA за $20 млрд
Nvidia поставит миллиард вычислительных блоков RISC-V к концу года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Китайские бренды заменили западные на российском рынке дорожно-уплотнительной техники
1
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
115
Танк КВ-122 как попытка создать альтернативу ИС-2
7
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
50
Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
19
Решаю древнюю проблему Linux с распространением ПО - выпущен Installer-SH v1.7
9
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
6
Можно ли защититься от хакеров, и почему люди на рабочем месте должны быть довольны и счастливы
3

Сейчас обсуждают

FelsheR-RU
18:35
еще вариант - мужички на работу придут - их в автобус и за некроинизироваться!
На Украине начал функционировать первый завод Rheinmetall
Roditch
18:34
P4 разные были, например на ядре Northwood B были очень годными процессорами.
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Max Rogov
18:31
Самолёты выше туч и облаков, но как корабли рассмотрят звёзды сквозь тучи?
Во Франции создана навигационная система VISION по звездам, как ночью, так и днем
rodentekb
18:27
Хоть какой то смысл существования этого сайта помойки.
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Ибрагим Исмаилов
18:17
Ну вот "в ленточку" и долбануть.
Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
Борис Машин
18:16
А в твоей усрашке как? Добрэ?😏 Ну тогда " готовься к земле" ,как ляпнул мер Киева, по прозвищу "Цицерон"...
Пять ошибок советского автопрома - самые неудачные грузовики СССР
Ибрагим Исмаилов
18:15
Не сегодня так завтра. Главное их обломать в день запуска производства или чуть позже.
На Украине начал функционировать первый завод Rheinmetall
FelsheR-RU
18:08
А посмотреть как ленточку будут перерезать?)
Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
Артем Гайтан
18:07
Заберите у него уже клавиатуру и дайте xbox с game pass на год )) Видно же чего человек желает
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
Артем Гайтан
18:03
"Долгое время общался с большим числом обеспеченных людей, построивших свой бизнес на различных манипуляциях и обещаниях" Данте просыпайся ты обосрался
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем