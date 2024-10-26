В Cinebench R23 он набрал 60 840 баллов.

Флагманский процессор Intel Core Ultra 9 285K из семейства Arrow Lake-S покорил новую вершину разгона, достигнув частоты почти 7,5 ГГц. Этот рекорд установил известный оверклокер Elmor, специалист Asus по разгону.

С помощью материнской платы ROG Maximus Z890 APEX процессор Core Ultra 9 285K удалось разогнать до впечатляющих 7488,8 МГц, что почти на 1,8 ГГц выше штатной частоты 5,7 ГГц. Разогнанный процессор показал рекордные результаты в нескольких бенчмарках, включая 3DMark CPU Profile (тесты 1T, 2T, 4T и 8T) и Cinebench R23 (60 840 баллов).

ROG Maximus Z890 APEX также помогла оверклокеру BenchMarc установить рекорд скорости оперативной памяти DDR5. Модули G.Skill CUDIMM DDR5 достигли частоты 12 066 МТ/с, значительно превзойдя предыдущий рекорд в 10 600 МТ/с, установленный на материнской плате Gigabyte AORUS Z890 Tachyon ICE с памятью V-Color CUDIMM. Другие оверклокеры — OGS (Греция), Dreadzone (Австралия) и CENS (Германия) — также преодолели барьер в 12 000 МТ/с, достигнув 12046, 12046 и 12042 МТ/с соответственно.

Elmor превзошел свой собственный рекорд, установленный в прошлом месяце совместно с SafeDisk. Тогда им удалось разогнать AMD Ryzen 9 9950X до 7,54 ГГц на материнской плате Asus ROG Crosshair X670E HERO.

Напомним, что Core Ultra 9 285K — флагманский настольный процессор Intel Arrow Lake-S. Он имеет 24 ядра (8 производительных P-ядер и 16 энергоэффективных E-ядер), 36 МБ кэша L3 и 40 МБ кэша L2. Каждое P-ядро оснащено 3 МБ кэша L2, а E-ядра сгруппированы в кластеры по четыре, деля между собой 4 МБ кэша L2. Процессор поддерживает двухканальную память DDR5-5600 UDIMM или DDR5-6400 CUDIMM, а также имеет 20 линий PCIe 5.0 и 4 линии PCIe 4.0.