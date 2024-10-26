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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple удалось отсудить у Masimo целых $250 по патентному спору
Но последняя при этом сохранила возможность продавать актуальные модели своих умных часов.

Агентство Reuters накануне напомнило о развитии ситуации с многолетним противостоянием компаний Apple и Masimo, которые поочерёдно обвиняют друг друга в неправомерном заимствовании технологий, связанных с созданием умных часов, а в особенности — имеющих отношение к измерению содержания кислорода в крови.

Источник изображения: Masimo

Недавно суд в Делавэре признал правомерными претензии Apple к компании Masimo в части несанкционированного использования двух технологий, запатентованных первой из компаний. Хотя Apple настаивала на запрете продаж всех существующих моделей умных часов Masimo по этому основанию, суд наложил запрет на продажу только моделей W1 и Freedom, которые уже сняты с производства и не поставляются. Зарядные устройства к ним также попали под запрет. Более того, Masimo должна по решению суда выплатить Apple символический штраф на сумму $250. Это минимальный размер штрафа, который может быть присуждён по таким делам в США.

Самое интересное, что обе стороны патентного спора остались удовлетворены решением суда. Masimo отделалась скромным штрафом и сохранила возможность продавать существующие модели часов. Apple смогла доказать свою правоту и способность правосудия принимать сторону данной компании. Напомним, что в ходе основного разбирательства по другому патентному спору суд встал на сторону Masimo, запретив Apple до 2028 года продавать на территории США умные часы, обеспечивающие измерение содержания кислорода в крови пользователя. Компания в итоге должна была программным способом отключить эту функцию в Watch Series 9 и Watch Ultra 2.

#apple #умные часы #судебное разбирательство #masimo #патентный спор
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