Возможно даже с индивидуальными компаниями.

Со следующей недели, как на поминает CnEVPost, на территории Евросоюза вступят в силу повышенные таможенные пошлины на ввоз электромобилей китайской сборки, даже если они выпущены под европейскими или американскими марками. В частности, продукция Tesla китайской сборки, предназначенная для реализации в Европе, также будет облагаться повышенной таможенной пошлиной, но по более щадящей ставке, чем у несговорчивых китайских производителей. В самом неприятном варианте надбавка к стоимости китайского электромобиля превысит 45%.

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Министры торговли двух геополитических субъектов провели совещание в формате видеоконференции, договорившись как можно скорее начать обсуждение альтернативных повышению пошлин мер регулирования рынка. Сильно зависящая от сбыта своих машин на китайском рынке Германия, например, изначально противилась введению повышенных пошлин в Европе, поскольку остерегалась зеркальных ответных мер со стороны Китая. Евросоюз и китайские власти хотят найти такое решение проблемы, которое соответствовало бы правилам ВТО и устраивало обе стороны. Власти Европы даже могут перейти к обсуждению альтернатив с индивидуальными поставщиками китайских электромобилей в регион. Повышенные пошлины должны вступить в Европе в силу с 31 октября сроком на пять лет.