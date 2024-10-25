Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Western Digital последовательно увеличила чистую прибыль в 17 раз
Неплохое начало фискального года: семнадцать крат весны.

Компания Western Digital только что отчиталась о финансовых результатах деятельности в первом квартале 2025 фискального года. Её выручка в годовом сравнении выросла в полтора раза до $4,1 млрд, а чистая прибыль увеличилась на 26% до $481 млн, причём последовательно она подскочила сразу в 17 раз.

Источник изображения: Western Digital

Данный производитель характеризуется присутствием как в сегменте твердотельных накопителей, так и классических жёстких дисков, причём именно последние формировали 54% выручки компании в прошлом квартале. Ситуация на рынке флеш-памяти начала работать в пользу производителей, поскольку норма прибыли Western Digital превысила 38% в обоих сегментах бизнеса.

Выручка WD от реализации жёстких дисков в годовом сравнении выросла на 85% до $2,2 млрд, причём в облачном сегменте объёмы их поставок выросли с 5,3 до 9 млн штук. Облачный сегмент охватывает как SSD, так и HDD, в нём компания смогла нарастить выручку более чем в два с половиной раза до $2,2 млрд. При этом объёмы поставок жёстких дисков в сегменте ПК и бытовой электроники сокращались в натуральном выражении, а последний из сегментов ещё и отличился снижением выручки. Словом, сейчас Western Digital наращивает выручку и прибыль преимущественно за счёт облачного сегмента рынка.

#аналитика #финансы #ssd #hdd #жёсткие диски #western digital
+
Написать комментарий (0)
Apple вернулась на второе место в Китае, а Huawei нарастила выручку от смартфонов на 42%
Эксперты UBS считают, что капитальные затраты техногигантов за этот и следующий год превысят $470 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
56
Игровые консоли Xbox series S массово исчезают с барахолок и растут в цене
4
"Как украсть миллион", "Шарада", "Окно во двор" - краткий обзор фильмов
4
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
230
Подделки и брак на маркетплейсах – как не стать жертвой мошенников
4
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
69
Собираем оптимальный компьютер для игр в разрешении 2560x1440 без переплаты осенью 2024 года
7
Почему трассировка лучей сырая и бесполезная в играх, и какую видеокарту купать для RTX-ON в 2К и 4К
39
Ryzen 5 7500F vs Ryzen 5 8400F – почему сегодня нет смысла покупать для игр дорогие процессоры
25
Как советский город исчез с лица земли за несколько минут - история Северо-Курильска
3

Сейчас обсуждают

Всеволод Шевченко
12:19
Такое чмо не лечится. Это навсегда.
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
Chihonya
12:19
А вот где еще проц твой в таблице потерялся, наверное так вверху, что не видно даже, вон любимки новые вышли, жди ой три новый, там ваще за таблицу производительность выпрыгнет)))
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
Мамука Шешашвили
12:18
Из пидарасов хреновая армия у мелкобритов. Они могут только бар Голубая Лагуна побеждать.
Минобороны Великобритании Джон Хили считает британскую армию неготовой к боевым действиям
Мамука Шешашвили
12:14
Был такой персонаж, Фикс (Вокруг света за 80 дней), который сам у себя спрашивал и сам себе отвечал. "Есть ли у вас план, мистер Фикс? У меня целых три плана." Ждём третий план от зе.
Зеленский анонсировал план по усилению Украины
404404
12:12
А можно ли играть на консолях XBOX через браузер Edge?
Облачный гейминг с FogPlay и полезная инструкция
Chihonya
12:11
ну что ты такой злой, я на хуанитовской карте, правда твоя очень экономичная и хватит даже такого блока)
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
Fergus
12:08
Потому что ради сжв подобных амд дегенератов хейтят карты Нвидиа и в частности младшие, ради набора подписчиков из этих умственно отсталых. У меня в этом месте 31 кадр. Насколько блогеры лживые мрази ...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
Чatо -- Боt
12:07
Ага, дег'жите меня семег'о!
The Times: Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки информации о её подготовке
Мамука Шешашвили
12:07
даже в этом интел обосрался
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
ニコライ レイヴン
12:06
Уже 3 год твоя "инерция" регрес приносит, а ты все в прогресс веришь. Что 13к, что 14к начинали с той же невменяемой тдп и чет не видно прогресса.
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем