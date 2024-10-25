Неплохое начало фискального года: семнадцать крат весны.

Компания Western Digital только что отчиталась о финансовых результатах деятельности в первом квартале 2025 фискального года. Её выручка в годовом сравнении выросла в полтора раза до $4,1 млрд, а чистая прибыль увеличилась на 26% до $481 млн, причём последовательно она подскочила сразу в 17 раз.

Источник изображения: Western Digital

Данный производитель характеризуется присутствием как в сегменте твердотельных накопителей, так и классических жёстких дисков, причём именно последние формировали 54% выручки компании в прошлом квартале. Ситуация на рынке флеш-памяти начала работать в пользу производителей, поскольку норма прибыли Western Digital превысила 38% в обоих сегментах бизнеса.

Выручка WD от реализации жёстких дисков в годовом сравнении выросла на 85% до $2,2 млрд, причём в облачном сегменте объёмы их поставок выросли с 5,3 до 9 млн штук. Облачный сегмент охватывает как SSD, так и HDD, в нём компания смогла нарастить выручку более чем в два с половиной раза до $2,2 млрд. При этом объёмы поставок жёстких дисков в сегменте ПК и бытовой электроники сокращались в натуральном выражении, а последний из сегментов ещё и отличился снижением выручки. Словом, сейчас Western Digital наращивает выручку и прибыль преимущественно за счёт облачного сегмента рынка.