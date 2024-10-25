Заметная часть этих денег может достаться NVIDIA.

Компания NVIDIA свой квартальный отчёт опубликует только в следующем месяце, но её основные клиенты на направлении систем искусственного интеллекта успеют отчитаться в текущем. Многие инвесторы справедливо полагают, что такая последовательность позволит им заранее определить, какой может стать выручка NVIDIA не только в этом году, но и в следующем. Представители UBS Global Wealth Management считают, например, что капитальные затраты крупнейших компаний технологического сектора в этом году сообща достигнут $218 млрд.

Источник изображения: NVIDIA

В следующем году эта сумма увеличится до $254 млрд. Если учесть, что NVIDIA остаётся одним из главных выгодоприобретателей бума систем искусственного интеллекта, можно ожидать на переток значительной части этих средств на её счета. Главное, чтобы подрядчики и партнёры NVIDIA могли увеличивать объёмы выпуска профильной продукции хотя бы отчасти пропорционально росту спроса. С начала текущего года акции компании выросли в цене почти в три раза, накануне величина капитализации NVIDIA впервые в истории компании превысила $3,5 трлн.