В массовом производстве чипов оно будет задействовано с начала следующего года.

Долгое время считалось, что различия в корпоративной культуре США и Тайваня мешали TSMC в сжатые сроки построить и оснастить оборудованием своё первое предприятие в штате Аризона, но агентство Bloomberg со ссылкой на президента американского подразделения TSMC Рика Кессиди (Rick Cassidy) сообщило, что доля годных к использованию чипов на новом предприятии компании в США на четыре процентных пункта превышает уровень выхода годной продукции на подобных предприятиях Тайваня.

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Предприятие TSMC в Аризоне начало опытный выпуск 4-нм продукции в апреле текущего года. Принято считать, что одним из первых клиентов данной производственной площадки станет компания Apple, которая будет получать произведённые в США процессоры для своих смартфонов. Официально представители TSMC уровень выхода годной продукции на предприятии в Аризоне характеризуют как «крайне удовлетворительный», проводя сравнение с Тайванем только как «на том же уровне».

Массовое производство чипов в Аризоне TSMC собирается начать в следующем году, что является отставанием от первоначально намеченного графика. Второе предприятие компании начнёт работу в этом штате лишь в 2027 или 2028 году, а не в 2026. Третье должно быть запущено до конца текущего десятилетия. Власти США выделяют TSMC довольно щедрые по своим меркам субсидии и льготные кредиты на реализацию данных проектов. В целом, на выделенном TSMC участке земли в Аризоне найдётся место для шести предприятий, но их появление будет определяться именно готовностью властей США субсидировать строительство. Возведение предприятий в США для TSMC в любом случае оказывается более затратным, чем на Тайване. Эту разницу должны покрывать субсидии, по мнению руководства компании.