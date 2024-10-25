Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Предприятие TSMC в Аризоне уже обеспечивает меньший процент брака, чем аналогичные на Тайване
В массовом производстве чипов оно будет задействовано с начала следующего года.

Долгое время считалось, что различия в корпоративной культуре США и Тайваня мешали TSMC в сжатые сроки построить и оснастить оборудованием своё первое предприятие в штате Аризона, но агентство Bloomberg со ссылкой на президента американского подразделения TSMC Рика Кессиди (Rick Cassidy) сообщило, что доля годных к использованию чипов на новом предприятии компании в США на четыре процентных пункта превышает уровень выхода годной продукции на подобных предприятиях Тайваня.

Источник изображения: Getty Images

Предприятие TSMC в Аризоне начало опытный выпуск 4-нм продукции в апреле текущего года. Принято считать, что одним из первых клиентов данной производственной площадки станет компания Apple, которая будет получать произведённые в США процессоры для своих смартфонов. Официально представители TSMC уровень выхода годной продукции на предприятии в Аризоне характеризуют как «крайне удовлетворительный», проводя сравнение с Тайванем только как «на том же уровне».

Массовое производство чипов в Аризоне TSMC собирается начать в следующем году, что является отставанием от первоначально намеченного графика. Второе предприятие компании начнёт работу в этом штате лишь в 2027 или 2028 году, а не в 2026. Третье должно быть запущено до конца текущего десятилетия. Власти США выделяют TSMC довольно щедрые по своим меркам субсидии и льготные кредиты на реализацию данных проектов. В целом, на выделенном TSMC участке земли в Аризоне найдётся место для шести предприятий, но их появление будет определяться именно готовностью властей США субсидировать строительство. Возведение предприятий в США для TSMC в любом случае оказывается более затратным, чем на Тайване. Эту разницу должны покрывать субсидии, по мнению руководства компании.

#сша #полупроводники #литографическое производство #tsmc #тайвань #аризона
+
Написать комментарий (0)
Глава Пентагона заявил, что северокорейские военные находятся в России
Россия будет использовать доходы от замороженных западных активов — глава Минфина
Руководство Samsung считает, что структура компании помогает ей преодолевать трудности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Военная мощь за миллионы - сколько стоят самые дорогие современные танки
19
Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
56
Игровые консоли Xbox series S массово исчезают с барахолок и растут в цене
3
"A Quiet Place: The Road Ahead" - краткий обзор тихого ужаса
+
"Как украсть миллион", "Шарада", "Окно во двор" - краткий обзор фильмов
4
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
223
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
9
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
68
Подделки и брак на маркетплейсах – как не стать жертвой мошенников
4
Собираем оптимальный компьютер для игр в разрешении 2560x1440 без переплаты осенью 2024 года
7

Сейчас обсуждают

Александр Сечков
06:09
Самое интересное, что результаты тестов сюрприз для самих создателей. Что с выпуском 9000 серии амд, что здесь. Что-то допиливать после выпуска надо. И тут допилят, эти камни не тестировали с оперой 9...
В первых игровых тестах Intel Core Ultra 9 285K и Core Ultra 5 245K уступают даже Core i5-14600K
Павел Шульженко
05:56
Тоже можно сказать и о первой части, со Шварцом. Какой-то человечек выиграл у существа, выше его интеллектом и технологичнее. Максимум, что есть положительного у этой части, это операторская работа. ...
Новая глава "Хищника" с Эль Фаннинг выйдет в ноябре 2025 года
Эдуард Кузнецов
05:44
Чиплеты делать тренируются, как и интел. Накосячили, а у амд не спросишь, как правильно их делать, нахрен пошлет)
Дженсен Хуанг признал вину в сбоях GPU Blackwell и заявил об устранении проблем инженерами NVIDIA
Voodoo People
05:38
Прикол в том, что Интел будут покупать еще по инерции. Вв ре представляете, сколько отбитых фанатов брендов существует (не только интел). Будут хавать любое г. по старой памяти. Не фанат амд, если что...
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
ark-bak
05:32
Может патентное право мешает.
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
ark-bak
05:29
В тренажерный зал или бегать каждое утро с отягощением, не жрать после шести или въёбывать физически на работе - никогда не будет лишнего веса. Имхо
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
Valtor Mag
05:20
Ждём взрыва
Ученые предполагают наличие звезды-компаньона у звезды Бетельгейзе
извращелло
05:07
Жрите пока можете, чтоб другим не досталось
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
Александр Еремеев
05:07
Вы неправильно переводите. Что значит: "уже при минус 20 градусов мороза разницы в остаточной ёмкости батареи по сравнению с плюсовыми температурами не будет заметно." Тогда уж не "уже", а вплоть до -...
CATL представила тяговые батареи для гибридов, способные быстро заряжаться и устойчивые к морозу
sexsexseven
04:59
Для am3 бы лучше zen3 выпустили
AMD выпустит для платформы AM4 три новых процессора: Ryzen 3 5300G, Ryzen 5 5600T и Ryzen 5 5600XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем