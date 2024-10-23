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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Руководство Samsung считает, что структура компании помогает ей преодолевать трудности
И она может превзойти любого из конкурентов в технологической сфере.

На одном из мероприятий в деловом районе Сеула, как отмечает Business Korea, вице-президент Samsung Electronics Чон Ки Тхэ (Jeong Gi-tae) выразил уверенность в светлом будущем бизнеса компании по контрактному производству чипов, добавив, что вовсе не считает её отстающей в технологическом плане от конкурентов. Напротив, представитель руководства Samsung выразил уверенность, что её уникальная структура обеспечивает компании важные конкурентные преимущества.

Источник изображения: Samsung Electronics

Располагая компетенциями как в сфере разработки чипов, так и их производства, Samsung может более эффективно оптимизировать свою деятельность и издержки. Кроме того, масштаб бизнеса компании позволяет ей обладать достаточными ресурсами для активной инновационной деятельности. «Нет такой компании, которую мы не смогли бы превзойти в техническом плане», — заявил вице-президент Samsung Electronics. В будущем компания готовится противопоставить решениям конкурентов 3.5D-упаковку чипов и кремниевые конденсаторы, помимо прочего.

#samsung #полупроводники #литографическое производство
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Nvidia&Intel Hater
13:58
нет ублюдок,я знаю какой там натив с нормальным качеством.это гавно с низким выставлено ибо все намного четче с нормальным.делами он пойдет заниматся.На уколы иди .Не пропускай.шизоид.ты везде делал д...
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Asgard12
13:58
Я пользуюсь изогнутым монитором Самсунг на Va матрице и радуюсь черным цветом )), IPS не рулит со своими засветками черного.
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
A224
13:57
это фигня, даже на камеру если снимать а не на смартфон. вживую надо смотреть, а также многое будет зависеть от освещения дома. оледы кстати мерцают жёстко и поэтому лично я не буду брать ни за какие ...
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
Fergus
13:57
Нет ублюдок моральный, это ТСР натив, а ДЛСС вот. Ладно, я не вижу смысла о чём то спорить с моральными уродами, они всегда перевирают и пишут чушь, такие же тупые твари их поддерживают, пойду делами ...
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Fergus
13:55
Тут нечего сравнивать умственно отсталый, это ФХД ТСР натив, то что ты на своё мыло навалил перешарп, чётким его от этого не сделало
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Chihonya
13:54
вы все врети, у него мыло-мыльнее и нажористие))))
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Nvidia&Intel Hater
13:53
и мой в этой игре.А тут нет блин мониторинга
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Nvidia&Intel Hater
13:52
да уж куда сравнивать то.у тебя мыло конченое.а мой скрин ты пережал как обычно пару раз.а да -у тебя мыло и развал заднего плана -фокус резкости называется.вот твой скрин шикарный новый с dlss гавном...
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Алексей Носков
13:51
Ждем микро лед. Правда, еще долго будем ждать, имхо.
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
Nvidia&Intel Hater
13:49
у меня линпак 73 ).Пипец.у него.охлад дно,проц гавно.видеокарта -кал
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
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