И она может превзойти любого из конкурентов в технологической сфере.

На одном из мероприятий в деловом районе Сеула, как отмечает Business Korea, вице-президент Samsung Electronics Чон Ки Тхэ (Jeong Gi-tae) выразил уверенность в светлом будущем бизнеса компании по контрактному производству чипов, добавив, что вовсе не считает её отстающей в технологическом плане от конкурентов. Напротив, представитель руководства Samsung выразил уверенность, что её уникальная структура обеспечивает компании важные конкурентные преимущества.

Источник изображения: Samsung Electronics

Располагая компетенциями как в сфере разработки чипов, так и их производства, Samsung может более эффективно оптимизировать свою деятельность и издержки. Кроме того, масштаб бизнеса компании позволяет ей обладать достаточными ресурсами для активной инновационной деятельности. «Нет такой компании, которую мы не смогли бы превзойти в техническом плане», — заявил вице-президент Samsung Electronics. В будущем компания готовится противопоставить решениям конкурентов 3.5D-упаковку чипов и кремниевые конденсаторы, помимо прочего.