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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайваньские власти хотят помочь компаниям с этого острова закрепиться в США и Японии
Обживаться на новом месте помогут специальные консультанты.

Действующее руководство TSMC немного отошло от концепции, заложенной основателем компании Моррисом Чаном (Morris Chang), который продолжает считать, что нет лучшего места для организации производства чипов, чем Тайвань. К географической диверсификации компанию подталкивают как дефицит земли и ресурсов на острове, так и геополитические соображения, а также полученный в период пандемии опыт. Как отмечает издание Nikkei Asian Review, власти Тайваня выражают заинтересованность в содействии расширения присутствия тайваньских компаний за пределами острова.

Источник изображения: Texas Instruments

При поддержке тайваньского правительства в тех же США и Японии будут создаваться своего рода «консалтинговые центры», которые помогут тайваньским компаниям найти необходимые ресурсы для строительства предприятий, нанять персонал и подать заявления на получение налоговых льгот, если таковые полагаются.

Напомним, что TSMC собирается построить в США не менее трёх предприятий к концу десятилетия, в Японии тоже появится не менее двух совместных предприятий TSMC, причём одно из них уже готово к монтажу оборудования и началу пробного выпуска продукции.

#сша #полупроводники #tsmc #япония #тайвань
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