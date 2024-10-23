Действующее руководство TSMC немного отошло от концепции, заложенной основателем компании Моррисом Чаном (Morris Chang), который продолжает считать, что нет лучшего места для организации производства чипов, чем Тайвань. К географической диверсификации компанию подталкивают как дефицит земли и ресурсов на острове, так и геополитические соображения, а также полученный в период пандемии опыт. Как отмечает издание Nikkei Asian Review, власти Тайваня выражают заинтересованность в содействии расширения присутствия тайваньских компаний за пределами острова.
При поддержке тайваньского правительства в тех же США и Японии будут создаваться своего рода «консалтинговые центры», которые помогут тайваньским компаниям найти необходимые ресурсы для строительства предприятий, нанять персонал и подать заявления на получение налоговых льгот, если таковые полагаются.
Напомним, что TSMC собирается построить в США не менее трёх предприятий к концу десятилетия, в Японии тоже появится не менее двух совместных предприятий TSMC, причём одно из них уже готово к монтажу оборудования и началу пробного выпуска продукции.