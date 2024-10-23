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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC сама уведомила власти США о наличии чипов сомнительного происхождения в ускорителях Huawei
После того, как к ней обратились специалисты TechInsights.

Информационные агентства, имеющие доступ к источникам соответствующего уровня, дружно бросились добывать новые подробности об обстоятельствах обнаружения предположительно выпущенного TSMC по 7-нм технологии чипа Ascend 910B в составе ускорителей вычислений Huawei. Представителям Reuters удалось выяснить, что эксперты TechInsights, сделавшие это открытие, сперва уведомили о своих выводах саму TSMC, а та пару недель назад по собственной инициативе сообщила соответствующую информацию Министерству торговли США.

Источник изображения: Huawei

При этом TSMC продолжает настаивать, что прекратила снабжать Huawei компонентами своего производства с середины сентября 2022 года, а потому не может объяснить происхождение данного 7-нм чипа. Ранее считалось, что его выпуском занимается китайская SMIC, использующая более старое оборудование и дополнительную оснастку. Представители Huawei вообще заявили, что чип Ascend 910B не был официально представлен, а потому комментировать его статус и происхождение нет формальных оснований. При этом китайская компания отметила, что после вступления в силу экспортных ограничений в 2020 году она не получала от TSMC каких-либо чипов. Полный отчёт TechInsights пока не опубликован, что дополнительно усложняет обсуждение проблемы.

#полупроводники #tsmc #huawei #санкции #ascend 910b
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TSMC отрицает свою причастность к выпуску 7-нм чипа Ascend 910B для Huawei
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