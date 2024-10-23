SMIC в этой ситуации вообще никто ни о чём не спрашивал.

Агентство Bloomberg по традиции после некоторого промедления вывалило те факты, которые заставили Министерство торговли США подозревать TSMC в изготовлении 7-нм чипов для находящейся под санкциями с августа 2020 года китайской компании Huawei Technologies. Поводы для сомнений американских чиновников в лояльности TSMC зародились после публикации канадской компанией TechInsights своих результатов анализа происхождения 7-нм чипа Ascend 910B, который якобы был выпущен TSMC в неопределённый период уже после вступления в силу американских санкций.

Источник изображения: Huawei Technologies

Канадские аналитики смогли установить, что впервые чип Ascend 910B появился в серверных системах на территории Китая в 2022 году. Представители TSMC подчеркнули, что компания прекратила все поставки продукции для нужд Huawei с середины сентября 2020 года. Они также добавили, что им неизвестно о проведении какого-то ни было расследования в своём отношении властями США.

Компания Huawei также удостоила Bloomberg своих комментариев, отметив, что не получала от TSMC никаких чипов после введения ограничений в 2020 году, а упоминаемый Ascend 910B вообще никогда официально не представляла. Пока сложно понять, в какой период Huawei успела получить от TSMC указанные чипы. Не исключено, что запас был сделан до вступления в силу санкций США.