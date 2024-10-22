Но вы всё равно не будете его так использовать.

Предварительные тесты процессора Intel Core Ultra 9 285K в экстремальном режиме работы показали превосходство над Core i9-14900K — прирост производительности составил более 10%, но энергопотребление при этом превысило 350 Вт.

По мере приближения официального релиза процессоров Intel Core Ultra 200S, в сети всё чаще появляются результаты бенчмарков, демонстрирующие рекордные показатели. Новые скриншоты тестирования в Cinebench показывают, что флагманский Core Ultra 9 285K в экстремальном режиме потребляет 360-370 Вт, значительно превышая 250-ваттный профиль, наблюдаемый ранее. Это говорит о скрытом потенциале процессора.

Известный инсайдер I_Leak_VN совместно с HXL опубликовали результаты тестов при «экстремальном разгоне», где Core Ultra 9 285K достиг энергопотребления в 370,5 Вт. При этом производительные P-ядра работали на частоте 5,6 ГГц, а энергоэффективные E-ядра — на 3,9 ГГц. Результат в Cinebench R23 составил 46289 баллов. Для сравнения, Ryzen 9 9950X набрал больше баллов при 253 Вт, продемонстрировав лучшую энергоэффективность.

Эти тесты не только раскрывают потенциал, заложенный Intel в профили процессоров, но и демонстрируют высокую производительность Core Ultra 9 285K, несмотря на меньшее количество потоков по сравнению с Core i9-14900K и Ryzen 9 9950X.

Релиз Intel Core Ultra 9 285K и других моделей Arrow Lake запланирован на 24 октября.