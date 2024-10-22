Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Intel Core Ultra 9 285K в экстремальном режиме потребляет до 364 Вт, обгоняя в тестах Core i9-14900K на 8,5%
Но вы всё равно не будете его так использовать.

Предварительные тесты процессора Intel Core Ultra 9 285K в экстремальном режиме работы показали превосходство над Core i9-14900K — прирост производительности составил более 10%, но энергопотребление при этом превысило 350 Вт.

По мере приближения официального релиза процессоров Intel Core Ultra 200S, в сети всё чаще появляются результаты бенчмарков, демонстрирующие рекордные показатели. Новые скриншоты тестирования в Cinebench показывают, что флагманский Core Ultra 9 285K в экстремальном режиме потребляет 360-370 Вт, значительно превышая 250-ваттный профиль, наблюдаемый ранее. Это говорит о скрытом потенциале процессора.

Известный инсайдер I_Leak_VN совместно с HXL опубликовали результаты тестов при «экстремальном разгоне», где Core Ultra 9 285K достиг энергопотребления в 370,5 Вт. При этом производительные P-ядра работали на частоте 5,6 ГГц, а энергоэффективные E-ядра — на 3,9 ГГц. Результат в Cinebench R23 составил 46289 баллов. Для сравнения, Ryzen 9 9950X набрал больше баллов при 253 Вт, продемонстрировав лучшую энергоэффективность.

Эти тесты не только раскрывают потенциал, заложенный Intel в профили процессоров, но и демонстрируют высокую производительность Core Ultra 9 285K, несмотря на меньшее количество потоков по сравнению с Core i9-14900K и Ryzen 9 9950X.

Релиз Intel Core Ultra 9 285K и других моделей Arrow Lake запланирован на 24 октября.

#intel #процессоры #core ultra 9 285k
+
Написать комментарий (0)
Intel пытается сформировать альянс с Samsung в сфере контрактного производства чипов
Samsung может использовать Exynos 2500 в Galaxy S25 и S25 Plus, оставив топовый Snapdragon 8 Gen 4 для флагмана Ultra
Официально представлен флагманский Snapdragon 8 Elite — он появится в Xiaomi 15, Galaxy S25 и не только
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Самые ожидаемые игры 2025 года
11
На российском рынке представлен Chery Arrizo 8, призванный заменить Toyota Camry
5
Итоги гоночного уик-энда 19-20 октября
1
Пять ошибок советского автопрома - самые неудачные грузовики СССР
10
Как запускать старые игры на современных ПК с Windows 10 или Windows 11
13
Почему розетки по всему миру такие разные - история и причины разнообразия стандартов
1
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
166
Тотальное доминирование PlayStation 5 над Xbox series X в 2020-2024 годах — рассказываю на примерах
7
Тестирование восстановленной и восставшей из мертвых Geforce 8600 GT
50
Высокогорные ветры и магнитные аномалии - почему самолёты не летают над Тибетом и Антарктидой
11

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
18:56
Кратко о твоем гумне.даже 3060 не рекомендуют к нему изза bottleneck.Для 5600x(у меня выше него даже частота у 5600) -3070ти и 4060ти.твой проц -гумно.были видосы где сравнивали 12100 и 5600x и там на...
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
l33t_h4x00r
18:55
Я так понял вы описываете какие-то проплаченные синими чюмданами тесты или это ваши фантазии ? Жалкое зрелище ..
Тестирую 4790К в новых играх 2024 года
FelsheR-RU
18:53
да, в осу можно на всем)
Обзор и тестирование графического дисплея XP PEN Artist Pro 24 (Gen2) 4K
Шаманов Рустам
18:51
Вот и надо их разбросать в портах недружественных стран и морях до определенного момента
В России разработали универсальную малогабаритную торпеду для морских операций
Шаманов Рустам
18:44
За такие деньги можно на простых газовозах повозиться и баБло заработать
Атомный 360-метровый подводный газовоз «Пилигрим» изменит подход к перевозке СПГ в Арктике
FelsheR-RU
18:44
И это ты еще ему фото своего компа с пивасом не показывал!)) Слабак.
Крупный российский производитель электроники испытывает сложности с восстановлением работы после удара ВСУ
FelsheR-RU
18:41
И еще плюс педагогического университета мат/фака! Молодец Шишан, память как у меня в молодости!
Крупный российский производитель электроники испытывает сложности с восстановлением работы после удара ВСУ
Мамука Шешашвили
18:41
Похоже Вежливый совсем сломался. Невозможность нормально сходить покакать в туалет его доконала.
Крупный российский производитель электроники испытывает сложности с восстановлением работы после удара ВСУ
извращелло
18:41
Всё вышеперечисленное тобой это совковый менталитет. За бугром люди рациональные, могут - берут, не могут - не берут, и никто там не будет агриться, если у тебя условная rx 580
Почему графика в играх почти не улучшается, а геймерам приходится покупать дорогие видеокарты
Witty Cat
18:40
"Почему графика в играх почти не улучшается, а геймерам приходится покупать дорогие видеокарты". Потому что в плане графики для игр уже давно нет по-настоящему прорывных технологий, от которых действ...
Почему графика в играх почти не улучшается, а геймерам приходится покупать дорогие видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем