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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Официально представлен флагманский Snapdragon 8 Elite — он появится в Xiaomi 15, Galaxy S25 и не только
Фиксируем повышение производительности до 40 %.

Qualcomm представила новый флагманский процессор Snapdragon 8 Elite, построенный по передовой 3-нанометровой технологии. Ранее этот чип был известен как Snapdragon 8 Gen 4. В основе Snapdragon 8 Elite лежат ядра Oryon, работающие на частоте до 4,32 ГГц (два ядра Prime) и 3,53 ГГц (шесть более энергоэффективных Performance ядер). Процессор оснащён 24 Мбайт кэш-памяти L2, разделенной на 12 Мбайт для каждого типа ядер.

Графический процессор Adreno 830, интегрированный в Snapdragon 8 Elite, обеспечивает впечатляющий прирост производительности на 40% по сравнению с Adreno 740 в предыдущей модели, а также ускорение трассировки лучей на 35%. Adreno 830 состоит из трех графических сегментов, каждый работающий на частоте 1,1 ГГц. Он поддерживает все современные графические API, включая Unreal Engine, Nanite и Chaos Engine.

Snapdragon 8 Elite поддерживает двухканальную оперативную память LPDDR5X-5300 и новый модем Snapdragon X80 с поддержкой Wi-Fi 7. В чипе также реализован NPU (нейропроцессор), который работает на 45% быстрее своего предшественника.

Ожидается, что смартфоны с процессором Snapdragon 8 Elite появятся на рынке уже в ближайшее время. Среди них: Realme GT7 Pro, Samsung Galaxy S25 и Xiaomi 15 (который, предположительно, будет первым, кто получит этот процессор).

Дополнительная информация из официального пресс-релиза Qualcomm:

  • Snapdragon 8 Elite построен на архитектуре ARMv9.
  • Чип поддерживает дисплеи с разрешением до 8K при частоте обновления 144 Гц.
  • Snapdragon 8 Elite оснащён улучшенной системой обработки изображений, которая обеспечивает более качественные фотографии и видео.
  • Процессор также включает в себя новый AI Engine, который позволяет смартфонам выполнять сложные задачи искусственного интеллекта с большей скоростью и точностью.
#процессоры #qualcomm #мобильные процессоры #snapdragon 8 elite
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Nvidia&Intel Hater
12:29
нет никаких фризов и уж 3d имеет интелы по полной.впрочем эти керогазы вообще нахер не нужны теперь.
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Блейд
12:28
Скорее всего у AMD архитектура плохаю в процессорах поэтому фризы
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
12:28
руки у тебя из зада.вот и вся причина.хотя какие руки,клешни.Ни у кого фризов нет ,а у ослоебыча вдруг фризы.
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Блейд
12:27
Да вообще AMD - Это говно, у меня такие фризы надо было intel покупать. Теперь я эту ошибку не повторю. Процессор intel видеокарта NVIDIA
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
12:26
мозг себе купи мастурбек,и тебе говорили что нехер брать 5700x3d с низкой частотой.Но ты же туп как пробка
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Блейд
12:25
Кстати да бывают фризы и прямо такие неплохие, скорее всего продам этот 3D говно и куплю интел.
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Блейд
12:23
Салам алейкум. Вот думаю припить или не припить.
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
12:22
самое смешное как я над тобой клоуном прикалывался.когда выдавал картинки с xess ультра и dlss ультра с 4060 и ты конч не мог определить где какая.причем xess было с 6600.так что не зная что там 3080 ...
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Alex TOPMAN
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