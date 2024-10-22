Фиксируем повышение производительности до 40 %.

Qualcomm представила новый флагманский процессор Snapdragon 8 Elite, построенный по передовой 3-нанометровой технологии. Ранее этот чип был известен как Snapdragon 8 Gen 4. В основе Snapdragon 8 Elite лежат ядра Oryon, работающие на частоте до 4,32 ГГц (два ядра Prime) и 3,53 ГГц (шесть более энергоэффективных Performance ядер). Процессор оснащён 24 Мбайт кэш-памяти L2, разделенной на 12 Мбайт для каждого типа ядер.

Графический процессор Adreno 830, интегрированный в Snapdragon 8 Elite, обеспечивает впечатляющий прирост производительности на 40% по сравнению с Adreno 740 в предыдущей модели, а также ускорение трассировки лучей на 35%. Adreno 830 состоит из трех графических сегментов, каждый работающий на частоте 1,1 ГГц. Он поддерживает все современные графические API, включая Unreal Engine, Nanite и Chaos Engine.

Snapdragon 8 Elite поддерживает двухканальную оперативную память LPDDR5X-5300 и новый модем Snapdragon X80 с поддержкой Wi-Fi 7. В чипе также реализован NPU (нейропроцессор), который работает на 45% быстрее своего предшественника.

Ожидается, что смартфоны с процессором Snapdragon 8 Elite появятся на рынке уже в ближайшее время. Среди них: Realme GT7 Pro, Samsung Galaxy S25 и Xiaomi 15 (который, предположительно, будет первым, кто получит этот процессор).

Дополнительная информация из официального пресс-релиза Qualcomm: