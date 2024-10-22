Люди — это новая нефть.

Глава филиппинской ассоциации компаний полупроводниковой отрасли Дэн Лачика (Dan Lachica), как сообщает Bloomberg, обратился к тайваньским компаниям TSMC и UMC за помощью в развитии национальной полупроводниковой отрасли этой страны с более чем 100-миллионным населением. По мнению представителя ассоциации, Филиппины в развитии своей полупроводниковой отрасли начали проигрывать Вьетнаму, Малайзии и Сингапуру на фоне более высокой активности последних, а также из-за отказа властей Филиппин субсидировать местную полупроводниковую промышленность.

Источник изображения: Samsung Electronics

Филиппинские предприниматели предлагают тайваньским партнёрам отправить им списанное оборудование для производства чипов, которое можно будет использовать на новых предприятиях внутри страны. В качестве ответной меры власти Филиппин готовы обучить достаточное количество работников для предприятий тайваньских компаний по обработке кремниевых пластин. Тем самым можно будет хотя бы частично решить проблему дефицита кадров в отрасли.

Предприятия по сборке и тестированию чипов на Филиппинах действуют уже давно, но местные власти готовы стимулировать появление более продвинутых производств, которые подразумевали бы обработку кремниевых пластин. Кроме того, на Филиппинах планируется развивать разработку полупроводниковых компонентов. Власти страны уже готовы пересмотреть политику субсидирования профильного бизнеса.