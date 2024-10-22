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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Филиппины предложили тайваньским производителям чипов рабочую силу в обмен на предприятия
Люди — это новая нефть.

Глава филиппинской ассоциации компаний полупроводниковой отрасли Дэн Лачика (Dan Lachica), как сообщает Bloomberg, обратился к тайваньским компаниям TSMC и UMC за помощью в развитии национальной полупроводниковой отрасли этой страны с более чем 100-миллионным населением. По мнению представителя ассоциации, Филиппины в развитии своей полупроводниковой отрасли начали проигрывать Вьетнаму, Малайзии и Сингапуру на фоне более высокой активности последних, а также из-за отказа властей Филиппин субсидировать местную полупроводниковую промышленность.

Источник изображения: Samsung Electronics

Филиппинские предприниматели предлагают тайваньским партнёрам отправить им списанное оборудование для производства чипов, которое можно будет использовать на новых предприятиях внутри страны. В качестве ответной меры власти Филиппин готовы обучить достаточное количество работников для предприятий тайваньских компаний по обработке кремниевых пластин. Тем самым можно будет хотя бы частично решить проблему дефицита кадров в отрасли.

Предприятия по сборке и тестированию чипов на Филиппинах действуют уже давно, но местные власти готовы стимулировать появление более продвинутых производств, которые подразумевали бы обработку кремниевых пластин. Кроме того, на Филиппинах планируется развивать разработку полупроводниковых компонентов. Власти страны уже готовы пересмотреть политику субсидирования профильного бизнеса.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #тайвань #umc #филиппины
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Nvidia&Intel Hater
12:29
нет никаких фризов и уж 3d имеет интелы по полной.впрочем эти керогазы вообще нахер не нужны теперь.
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Блейд
12:28
Скорее всего у AMD архитектура плохаю в процессорах поэтому фризы
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
12:28
руки у тебя из зада.вот и вся причина.хотя какие руки,клешни.Ни у кого фризов нет ,а у ослоебыча вдруг фризы.
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Блейд
12:27
Да вообще AMD - Это говно, у меня такие фризы надо было intel покупать. Теперь я эту ошибку не повторю. Процессор intel видеокарта NVIDIA
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
12:26
мозг себе купи мастурбек,и тебе говорили что нехер брать 5700x3d с низкой частотой.Но ты же туп как пробка
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Блейд
12:25
Кстати да бывают фризы и прямо такие неплохие, скорее всего продам этот 3D говно и куплю интел.
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Блейд
12:23
Салам алейкум. Вот думаю припить или не припить.
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
12:22
самое смешное как я над тобой клоуном прикалывался.когда выдавал картинки с xess ультра и dlss ультра с 4060 и ты конч не мог определить где какая.причем xess было с 6600.так что не зная что там 3080 ...
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