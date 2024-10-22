На всякий случай.

Как даёт понять Electrek, компания Tesla оставила «резервные» обозначения для представленных на прошлой неделе автоматических такси и маршрутки, которые в официальной презентации упоминались под именам Cybercab и Robovan соответственно. Источник отмечает, что у главы компании Илона Маска (Elon Musk) за время почти двадцатиминутной презентации не раз возникали трудности с корректным произношением названия Robovan, поэтому в серийном исполнении такой микроавтобус может получить альтернативное имя «Robobus».

Источник изображения: Tesla, Electrek

Во всяком случае, Tesla через доверенного юриста подала заявку на регистрацию торговых марок Robobus и Robotaxi, которые могут считаться «резервными» обозначениями для Robovan и Cybercab соответственно. Впрочем, они компании могут никогда и не пригодиться. Если учесть, что Tesla славится своей способностью затягивать с выводом на рынок уже представленных транспортных средств, к моменту их появления в продаже торговые марки могут как измениться, так и сохранить своё исходное назначение.