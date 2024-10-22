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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Создатели Blade Runner 2049 упрекнули Илона Маска в несанкционированном использовании ассоциаций с этим фильмом
В обход официального запрета.

Недавняя презентация Tesla Cybercab, как выясняется, вызвала не только ироничные претензии режиссёра фильма «Я, робот» 2004 года в части заимствования компанией дизайна человекоподобных роботов Optimus и беспилотной «маршрутки» Robovan. Студия Alcon Entertainment, которая в 2017 году выпустила на экраны фильм «Бегущий по лезвию 2049» (Blade Runner 2049), обратилась в суд с иском к Tesla о неправомерном использовании в презентации Cybercab слайда с изображением, довольно прозрачно вызывающим ассоциации с данным фильмом.

Как поясняет South China Morning Post, являющийся фанатом франшизы Илон Маск (Elon Musk) обращался к студии за разрешением на использование кадров из фильма за день до презентации Cybercab, но получил официальный отказ. В результате в слайде презентации Tesla было использовано изображение, сгенерированное при помощи системы искусственного интеллекта, но способное вызвать ассоциацию с фильмом 2017 года.

Источник изображения: Handout

Студия Alcon Entertainment пояснила, что не желает ассоциировать свой фильм с личностью Илона Маска из-за его политической деятельности, но действия Tesla в виде публикации соответствующего слайда презентации наносят «непоправимый вред» истцу. Кроме того, студия ведёт переговоры с другими автопроизводителями в рамках подготовки сериала Blade Runner 2099, который будет доступен на платформе Amazon, и пересечения интересов с Tesla создатели сериала хотели бы избежать.

#tesla #илон маск #blade runner 2049
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