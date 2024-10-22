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Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla задерживает начало выпуска дополнительной тяговой батареи для пикапов Cybertruck
И пересматривает добавляемый запас хода в сторону уменьшения.

Ресурс Electrek обратил внимание на изменения в сроках доступности и предполагаемых характеристиках одного не самого важного, но интересного аксессуара для электрических пикапов Tesla Cybertruck. Речь идёт о так называемом «удлинителе хода» — дополнительном тяговом аккумуляторе, который устанавливается в грузовой отсек машины и позволяет ей проезжать без подзарядки больше. А вот насколько больше, со временем показания Tesla начали меняться…

Источник изображения: Tesla, Electrek

Если сперва она обещала увеличить пробег пикапа без подзарядки за счёт установки такой дополнительной тяговой батареи на 190–210 км, то теперь она сократила эту расчётную дистанцию на 40 км для двухмоторной версии пикапа, а вот трёхмоторная сохранила прежние показатели, пусть и с условием использования только стандартных колёс и дисков. Если же речь идёт о машине с внедорожными колёсами, то запас хода, добавляемый этим блоком батарей, сокращается на те же 40 км.

Стоить этот «удлинитель хода» будет внушительные 16 000 км, а устанавливать и демонтировать его надлежит строго в фирменных сервисах Tesla. Более того, сроки доступности аксессуара на рынке сдвинуты с начала следующего года на его середину. Впрочем, среди лояльных к продукции Tesla покупателей наверняка немало терпеливых людей, ведь сам пикап Cybertruck был представлен в ноябре 2019 года, а в продажу начал поступать лишь осенью прошлого.

#tesla #cybertruck #tesla cybertruck
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