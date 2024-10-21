Это позволит сделать профильные опции более доступными.

Китайская компания BYD является крупнейшим автопроизводителем в Китае, а на мировом рынке год назад ей на время удалось потеснить Tesla в статусе крупнейшего поставщика электромобилей. Секрет успеха китайского автогиганта кроется в масштабах производства и вертикальной интеграции бизнеса. По крайней мере, тяговыми батареями компания снабжает себя самостоятельно, а это самая дорогая часть электромобиля. Снижая себестоимость за счёт вертикальной интеграции, BYD получает возможность продавать свои машины дешевле конкурентов, а низкая цена позволяет ей увеличивать долю рынка.

Как сообщает CnEVPost, в ноябре BYD попробует свои силы в новом для себя сегменте вертикальной интеграции — разработке систем активной помощи водителю. Пока в сфере использования компонентов для таких систем BYD зависит от сторонних поставщиков типа NVIDIA и Horizon Robotics, но программное обеспечение уже намеревается разрабатывать самостоятельно. Раньше и ПО она получала от сторонних компаний.

Источник изображения: BYD

В планы BYD входит и разработка собственных процессоров для автопилота, но на первых этапах компания сосредоточится на компонентах средней ценовой категории. До сих пор именно зависимость от сторонних поставщиков мешала BYD предлагать функции автопилота в машинах начального ценового уровня, но если инициатива компании наберёт обороты, то соответствующие опции начнут появляться в электромобилях стоимостью около $14 000.