Пока не «топы», но уже всё серьёзно.

Китайский производитель аппаратного обеспечения Loongson на конференции, посвящённой своей индустриальной экосистеме, представил амбициозные планы развития. Председатель компании Ху Вэйву анонсировал три линейки продуктов, призванных составить конкуренцию Intel и AMD: высокопроизводительные процессоры общего назначения, графические процессоры и микроконтроллеры SoC/MCU.

По словам Ху Вэйву, за два десятилетия развития Loongson удалось достичь паритета в производительности с ведущими игроками рынка, и компания намерена сохранить этот темп, следуя стратегии «тик-так», ранее используемой Intel.

Ранее представленные процессоры Loongson 3A6000, изготовленные по 14-нм техпроцессу, уже демонстрируют производительность, сопоставимую с некоторыми процессорами Intel и AMD предыдущих поколений. И хотя показатели пока не дотягивают до современных моделей среднего и флагманского уровня, компания уверена в своих перспективах.

Loongson готовится к выпуску процессоров 3B6600, которые будут конкурировать с чипами Intel и AMD в среднем и высоком ценовых сегментах. По заявлениям компании, 3B6600 достигнет уровня производительности Intel Core 12-го и 13-го поколений, что позволит ему занять более 50% рынка настольных процессоров. Также планируется выпуск 3A6600 для ПК и 3C6600 для серверов, а также расширение продуктовой линейки.

В области графики Loongson представит видеокарту начального уровня 9A1000 GPGPU, производительность которой будет сравнима с Radeon RX 550. Новинка, оснащённая памятью LPDDR4X со 128-битной шиной, появится в первой половине 2025 года. Её сменит флагманская модель 9A2000, которая, как ожидается, достигнет уровня RTX 2080.

9A1000 будет поддерживать вычисления искусственного интеллекта, OpenGL 4.0, PCI-E 4.0, HDMI 2.1 и DP 2.1, позиционируясь как экономичное решение. В сегменте встраиваемых SoC и MCU компания уже выпустила четыре поколения продуктов.

Модели 2K1500 и 2K2000 на базе ядер LoongArch значительно превосходят предшественников по производительности, потребляя всего 2,8 Вт и 4 Вт соответственно. Loongson 2K3000 снизит энергопотребление до уровня менее 1 Вт, при этом обеспечивая более высокую производительность, чем серия Loongson 1A/1B/C. 2K3000 уже находится на стадии проектирования: он получит 8 ядер с тактовой частотой более 2 ГГц. Вместе с интегрированной графикой энергопотребление чипсета не превысит 15 Вт.

Loongson активно развивает свою программную экосистему, реализуя трёхэтапную стратегию. Первый этап, создание экосистемы на базе Linux наряду с x86 и Arm, близок к завершению. Второй этап будет посвящён расширению совместимости, а третий — разработке нативных приложений.