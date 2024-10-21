Китайский производитель аппаратного обеспечения Loongson на конференции, посвящённой своей индустриальной экосистеме, представил амбициозные планы развития. Председатель компании Ху Вэйву анонсировал три линейки продуктов, призванных составить конкуренцию Intel и AMD: высокопроизводительные процессоры общего назначения, графические процессоры и микроконтроллеры SoC/MCU.
По словам Ху Вэйву, за два десятилетия развития Loongson удалось достичь паритета в производительности с ведущими игроками рынка, и компания намерена сохранить этот темп, следуя стратегии «тик-так», ранее используемой Intel.
Ранее представленные процессоры Loongson 3A6000, изготовленные по 14-нм техпроцессу, уже демонстрируют производительность, сопоставимую с некоторыми процессорами Intel и AMD предыдущих поколений. И хотя показатели пока не дотягивают до современных моделей среднего и флагманского уровня, компания уверена в своих перспективах.
Loongson готовится к выпуску процессоров 3B6600, которые будут конкурировать с чипами Intel и AMD в среднем и высоком ценовых сегментах. По заявлениям компании, 3B6600 достигнет уровня производительности Intel Core 12-го и 13-го поколений, что позволит ему занять более 50% рынка настольных процессоров. Также планируется выпуск 3A6600 для ПК и 3C6600 для серверов, а также расширение продуктовой линейки.
В области графики Loongson представит видеокарту начального уровня 9A1000 GPGPU, производительность которой будет сравнима с Radeon RX 550. Новинка, оснащённая памятью LPDDR4X со 128-битной шиной, появится в первой половине 2025 года. Её сменит флагманская модель 9A2000, которая, как ожидается, достигнет уровня RTX 2080.
9A1000 будет поддерживать вычисления искусственного интеллекта, OpenGL 4.0, PCI-E 4.0, HDMI 2.1 и DP 2.1, позиционируясь как экономичное решение. В сегменте встраиваемых SoC и MCU компания уже выпустила четыре поколения продуктов.
Модели 2K1500 и 2K2000 на базе ядер LoongArch значительно превосходят предшественников по производительности, потребляя всего 2,8 Вт и 4 Вт соответственно. Loongson 2K3000 снизит энергопотребление до уровня менее 1 Вт, при этом обеспечивая более высокую производительность, чем серия Loongson 1A/1B/C. 2K3000 уже находится на стадии проектирования: он получит 8 ядер с тактовой частотой более 2 ГГц. Вместе с интегрированной графикой энергопотребление чипсета не превысит 15 Вт.
Loongson активно развивает свою программную экосистему, реализуя трёхэтапную стратегию. Первый этап, создание экосистемы на базе Linux наряду с x86 и Arm, близок к завершению. Второй этап будет посвящён расширению совместимости, а третий — разработке нативных приложений.