Но его она в случае необходимости сможет наверстать.

На страницах Bloomberg к вечеру воскресенья появился традиционный материал Марка Гурмана (Mark Gurman), на этот раз поясняющий положение дел в компании Apple с освоением технологий искусственного интеллекта. Представители Apple осознают, что она остаётся в роли догоняющей в сфере внедрения данных технологий. По крайней мере, исследования показывают, что ChatGPT оказывается на 25% точнее Siri, а также может давать ответы на большее количество вопросов (+30%).

Источник изображения: Apple

Некоторых сотрудников Apple это заставляет считать, что компания в среднем отстаёт от конкурентов в сфере внедрения систем искусственного интеллекта на пару лет как минимум. Пожалуй, здесь ценителей продукции Apple может утешать только способность компании быстро навёрстывать упущенное, в том числе и за счёт поглощения сторонних компаний и привлечения опытных специалистов. Примером может служить запоздалый, но очевидный прогресс картографического сервиса Apple Maps. Пока компания внедряет функции искусственного интеллекта поэтапно, причём англоязычным пользователям они достаются в первую очередь. Специфика рыночного положения Apple заключается в том, что ей необходимо внедрять новые функции сразу по широкому спектру различных устройств, а этот процесс не может быть ни быстрым, ни лёгким.