Высокая конкуренция заставляет Tesla отдавать предпочтение местному рынку.

Шанхайское предприятие Tesla по сборке электромобилей имеет для компании особое значение, поскольку оно выпускает примерно половину всего годового объёма продукции этой марки. Кроме того, китайский рынок электромобилей продолжает оставаться крупнейшим в мире, поэтому некоторые из новинок Tesla начинает выпускать в первую очередь в Китае. По крайней мере, если речь идёт о рестайлинговой версии Model Y, как поясняет Electrek, то первым её сборку наладит именно предприятие Tesla в Шанхае.

Источник изображения: Electrek

Об этом на страницах социальной сети Weibo поведал один из китайских блогеров, специализирующихся на автомобильной тематике. На этой неделе, по словам источника, опытная сборка рестайлинговой версии Tesla Model Y начнётся на предприятии компании в Шанхае. На первых порах будут собираться не более 12 электромобилей в день, на них будет отрабатываться технология сборки. Помимо слегка видоизменённой внешности, машина должна получить более качественную шумоизоляцию и более современный интерьер, как это произошло при прошлогодней модернизации Tesla Model 3.