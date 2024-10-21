Шанхайское предприятие Tesla по сборке электромобилей имеет для компании особое значение, поскольку оно выпускает примерно половину всего годового объёма продукции этой марки. Кроме того, китайский рынок электромобилей продолжает оставаться крупнейшим в мире, поэтому некоторые из новинок Tesla начинает выпускать в первую очередь в Китае. По крайней мере, если речь идёт о рестайлинговой версии Model Y, как поясняет Electrek, то первым её сборку наладит именно предприятие Tesla в Шанхае.
Об этом на страницах социальной сети Weibo поведал один из китайских блогеров, специализирующихся на автомобильной тематике. На этой неделе, по словам источника, опытная сборка рестайлинговой версии Tesla Model Y начнётся на предприятии компании в Шанхае. На первых порах будут собираться не более 12 электромобилей в день, на них будет отрабатываться технология сборки. Помимо слегка видоизменённой внешности, машина должна получить более качественную шумоизоляцию и более современный интерьер, как это произошло при прошлогодней модернизации Tesla Model 3.