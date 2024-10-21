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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Тайваня пересмотрели своё отношение к развитию ядерной энергетики
В этом смысле TSMC повезло.

В своём интервью Bloomberg премьер-министр Тайваня Чжо Жунтай (Cho Jung-tai) заявил об открытости действующего на острове правительства к идее использования атомных электростанций для решения проблемы дефицита энергоресурсов. Для этого правда, должны соответствующим образом завершиться общественные слушания, а в процессе эксплуатации АЭС обеспечена безопасность, включая и стадию обращения с радиоактивными отходами. По мнению политика, Тайвань до 2030 года не столкнётся с серьёзными проблемами по энергоснабжению своей промышленности.

Источник изображения: Bloomberg

Катастрофа на АЭС в японской Фукусиме в 2011 году вызвала на Тайване рост настроений, направленных на отказ от использования ядерной энергии. В эпоху бума технологий искусственного интеллекта потребности острова в электроэнергии начали резко расти, тогда как местная энергетическая отрасль почти целиком зависит от импортных энергоносителей, которые продолжают дорожать. Как отметил на прошлой неделе глава TSMC, буквально за два или три года электроэнергия для промышленных потребителей на Тайване выросла в цене примерно в два раза.

США и Южная Корея также всерьёз рассуждают о необходимости перезапуска остановленных блоков АЭС ради снабжения электроэнергией центров обработки данных, которые обеспечивают работу систем искусственного интеллекта. Для Тайваня также актуальна угроза возможной энергетической блокады со стороны Китая, который считает остров частью своей территории. При этом последний из эксплуатируемых Тайванем ядерных реакторов должен быть остановлен следующей весной. По просьбе властей сотрудники энергетической компании сохранят за собой рабочие места. Тем самым будет сформирован задел для будущего перезапуска ядерной энергетики на острове.

#тайвань #аэс #ядерная энергетика
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