И на данный момент она ниже.

Когда на квартальной отчётной конференции TSMC один из аналитиков имел неосторожность предположить, что норма прибыли компании на фоне так называемого бума искусственного интеллекта растёт быстрее, чем у прочих участников рынка, глава этого контрактного производителя чипов Си-Си Вэй (C.C. Wei) дал понять, что такая точка зрения не соответствует истинному положению дел.

Источник изображения: NVIDIA

С одной стороны, руководитель TSMC заявил о стремлении компании создать условия для процветания бизнеса своих клиентов, в которые входит и рациональная ценовая политика. С другой стороны, он дал понять, что «один из крупнейших поставщиков ускорителей ИИ» имеет такую норму прибыли, что самой TSMC её не достичь никогда в жизни. Речь, понятно, идёт о норме прибыли NVIDIA. Си-Си Вэй также опроверг предположение о том, что норма прибыли TSMC выше нормы прибыли её клиентов. Заметим, что эти утверждения не являются свидетельствами ложной скромности TSMC, поскольку финансовая отчётность компании действительно демонстрирует, что доходы компании растут не такими темпами, как у NVIDIA.