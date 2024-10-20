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Новости Hardware Алексей Сычёв
Western Digital признали виновной в нарушении патентов в сфере шифрования данных
И приговорили к выплате $315,7 млн ущерба.

Как сообщает Reuters, на уходящей неделе суд в Калифорнии признал Western Digital виновной в нарушении патента SPEX, описывающего технологии шифрования данных. Спорная технология используется Western Digital в жёстких дисках семейств Ultrastar, My Book и My Passport.

Источник изображения: Western Digital

Свою вину Western Digital отрицает и намерена добиваться справедливости, не исключая и необходимость обжалования этого решения суда. Соответствующий патент перешёл в собственность SPEX несколько лет назад, а разработчиком исходных технологий являлась компания Spyrus, одна из основательниц которой Сью Понтиус (Sue Pontius) выразила удовлетворение решением суда. SPEX обвинила Western Digital в нарушении своих прав на интеллектуальную собственность ещё в 2016 году. Теперь производителю жёстких дисков надлежит выплатить ей $315,7 млн, если решение суда не будет обжаловано.

#hdd #жёсткие диски #western digital #патентный спор
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