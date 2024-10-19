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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
NVIDIA поставит до 200 тысяч AI-серверов Blackwell GB200 в четвёртом квартале 2024 года
Архитектура Blackwell станет широко распространённой уже совсем скоро.

Стало известно, что в четвёртом квартале 2024 года NVIDIA поставит на рынок 150–200 тысяч AI-серверов Blackwell GB200. При этом Microsoft станет основным покупателем новых серверов, а общий объём поставок Blackwell в первом квартале 2025 года может превысить полмиллиона устройств.

По оценкам аналитика Мин-Чи Куо, производство чипов Blackwell начнётся в начале четвертого квартала 2024 года. Учитывая показатели выхода годных изделий и принимая во внимание эффективность тестирования, поставки составят около 150–200 тысяч устройств в четвёртом квартале 2024 года. В первом квартале 2025 года ожидается значительный рост — до 500–550 тысяч устройств, что соответствует 200–250% прироста по сравнению с предыдущим кварталом.

Такой высокий спрос со стороны Microsoft связан с активным развитием компанией своих вычислительных мощностей для задач искусственного интеллекта, особенно в свете появления Blackwell от NVIDIA. Другие крупные облачные провайдеры, такие как Amazon и Meta, разместили значительно меньшие заказы. Это может быть связано не столько с консервативным подходом, сколько с тем, что текущая потребность Microsoft в GB200 существенно выше, чем у конкурентов.

Заказы Microsoft на GB200 в четвёртом квартале 2024 года выросли в 3–4 раза — до 1400–1500 стоек (около 70% из которых приходится на модель NVL72). Ранее компания заказывала 300–500 стоек, преимущественно NVL36. Поставки систем Blackwell для Microsoft осуществляют Foxconn и Quanta, которые подтверждают лидерство компании среди заказчиков.

В первом квартале 2025 года NVIDIA может поставить 500–550 тысяч AI-серверов Blackwell. Это означает, что отметка в миллион устройств может быть достигнута всего за несколько кварталов. Ожидается, что архитектура Blackwell станет широко распространённой в четвертом квартале 2024 года, обеспечив вычислительную мощь для компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, и ускорив развитие этой технологии.

#nvidia #искусственный интеллект #автомобили #blackwell
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