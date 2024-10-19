Компания не связана с оборонной отраслью Китая, по её словам.

Недавно власти США ограничили ввоз в страну беспилотных летательных аппаратов китайской компании DJI, которая является одним из лидеров мирового рынка. По информации Bloomberg, китайский производитель готов оспаривать это решение в суде, отвергая все обвинения американской стороны в причастности в сотрудничестве с китайскими вооружёнными силами. По словам представителей DJI, эта компания на протяжении 16 месяцев безуспешно пыталась связаться с Министерством обороны США, чтобы уладить это недоразумение.

Источник изображения: DJI

После многократных неудачных попыток построить диалог в досудебном порядке, DJI была вынуждена обратиться с иском к ведомству в Федеральный суд США. По словам представителей компании, даже американское министерство обороны осознаёт, что DJI не является производителем техники военного назначения, а производит беспилотные летательные аппараты только для частного и промышленного применения. Впервые DJI была включена в список китайских компаний, которые связаны с военной отраслью КНР, в 2022 году. Американским компаниям запрещено сотрудничать с китайскими поставщиками, включёнными в этот список.

К слову, DJI является не единственной компанией, которая в аналогичной ситуации пытается искать истину в американском суде. Производитель литографического оборудования AMEC также подал иск к Министерству обороны США.