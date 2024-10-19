Потенциальные потери завышаются японским бизнесом, по мнению американских политиков.

Как позволяет понять публикация Bloomberg, американские власти используют как исполнительную, так и законодательную ветви для давления на зарубежных партнёров в сфере ограничения темпов развития китайской полупроводниковой отрасли. По крайней мере, именно так можно расценивать направленное представителями парламентского комитета США письмо в адрес японского посла.

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В нём американские законодатели требуют от японских властей усилить экспортные ограничения в адрес Китая, направленные на поставку оборудования для выпуска чипов. Все предыдущие аргументы японской стороны о финансовых потерях бизнеса американские парламентарии считают ничтожными. По их мнению, японские поставщики получают выгоду не только от продажи оборудования в Китай, которые растут на фоне американских санкций, но и могут опосредованно пользоваться американскими субсидиями. По крайней мере, авторы письма убеждены, что направляемые Intel и Samsung субсидии на строительство предприятий в США могут быть частично потрачены получателями на закупку японского оборудования, и в совокупности это перекрывает возможные потери японского бизнеса от санкций против Китая.

Если Япония не пойдёт на дополнительное ужесточение своего санкционного режима, то американские чиновники готовы будут применить особые правила экспортного контроля, которые обернутся санкциями против самой Японии. В качестве альтернативного механизма будет запрещено выделение субсидий из бюджета США на строительство предприятий японских компаний на территории страны.