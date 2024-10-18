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Новости Hardware Игнатий Колыско
Western Digital представила жёсткие диски рекордной ёмкости: 32 Тбайт на SMR и 26 Тбайт на CMR
Не SSD единым, поскольку их цена «улетает» вверх после 2 Тбайт.

Western Digital анонсировала новые модели жёстких дисков для ЦОД. Ultrastar DC HC690 с технологией черепичной магнитной записи (SMR) достигает ёмкости 32 Тбайт, а HD590 на базе традиционной технологии CMR — 26 Тбайт. Рекордные показатели стали возможны благодаря добавлению 11-го диска в стандартный форм-фактор HDD, что гарантирует совместимость новинок с существующей инфраструктурой.

Ultrastar DC HC690 — это следующий шаг Western Digital в развитии технологии UltraSMR, при которой дорожки данных частично перекрываются. HD590, в свою очередь, представляет собой более экономичное решение для клиентов, предпочитающих проверенную временем CMR.

Обе модели используют ePMR — технологию перпендикулярной магнитной записи с энергетической поддержкой, которая увеличивает плотность записи данных за счёт дополнительных электрических токов. Однако основной прирост ёмкости обеспечило именно добавление дополнительного диска. Традиционно HDD вмещают до 10 дисков в рамках стандартных габаритов. Здесь нужно понимать. Что добавление дисков — очевидный способ увеличить ёмкость, это может ограничить внедрение, поскольку клиентам придется адаптироваться к новым форм-факторам.

Поэтому компании, такие как Western Digital и Seagate, сосредоточили свои усилия на увеличении плотности записи. Именно для этого используется ePMR. Seagate же недавно представила 32-терабайтные HDD, использующие технологию термомагнитной записи (HAMR). Компания потратила годы на разработку HAMR, которая подразумевает кратковременный нагрев микроскопических участков диска для повышения плотности данных без нарушения магнитной стабильности.

В отличие от Seagate, WD добилась размещения 11 дисков, как в SMR, так и в CMR-накопителях, за счет уменьшения расстояния между дисками и оптимизации механических компонентов. Компания усовершенствовала систему подвески, печатную плату, стек дисков и считывающую/записывающую головку.

Эти изменения увеличили ёмкость, сохранив при этом совместимость с существующими серверными стойками и не увеличив энергопотребление. В будущем Western Digital планирует достичь емкости 50 ТБ аналогичными методами.

И Seagate, и Western Digital продолжают развивать технологии записи, чтобы неуклонно увеличивать емкость в ближайшие годы. Отраслевые прогнозы предполагают, что к 2028 году появятся 60-терабайтные HDD. Seagate нацелена на 100 Тбайт к 2030 году, хотя аналитики считают, что эта веха может быть достигнута не ранее 2037 года.

#hdd #жёсткие диски #western digital
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Жёсткие диски ёмкостью 60 Тбайт могут появиться к 2028 году
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