К первому кварталу следующего года она вряд ли успеет.

Представители Tesla в прошлом месяце взяли на себя смелость заявить, что комплекс систем активной помощи водителю FSD станет доступен клиентам в Европе и Китае в первом квартале 2025 года, если не возникнет дополнительных препятствий со стороны регулирующих органов. Теперь издание South China Morning Post со ссылкой на China Daily сообщает, что в Китае компания может не уложиться в обещанные сроки, поскольку местные регуляторы затягивают с одобрением FSD для использования на китайском рынке. В частности, у них остаются вопросы к безопасности алгоритмов обработки данных, которые Tesla применяет в Китае. Сбор картографической информации подрядчиками Tesla также мог стать предметом интереса китайских властей.

Источник изображения: Tesla

«Приземлить» обработку и хранение данных, собираемых при помощи бортовых камер электромобилей Tesla в Китае, компания была вынуждена ещё в 2021 году, для чего был построен большой центр обработки данных. Проводить испытания своих систем в Китае компания имеет право, но выпуск FSD на коммерческий рынок пока не одобрен. Кстати, это не мешает самой Tesla брать с клиентов плату за данную опцию авансом, без предоставления соответствующей опции. Недавно она также разрешила передавать покупателям электромобилей Tesla своё право на пользование FSD со старого электромобиля на последующий. Окно возможностей для такого перехода будет открыто до 31 декабря.

У регуляторов в Китае также есть вопросы к надёжности бортовых систем Tesla, поэтому они и не торопятся одобрять их к использованию на дорогах общего пользования. Кстати, китайские автопроизводители с подобным сопротивлением не сталкивались, и уже предлагают китайским клиентам самые разнообразные опции в сфере автоматизации управления транспортным средством.