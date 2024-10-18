В это верят представители Bank of America.

Представители Bank of America по-прежнему воодушевлены способностью NVIDIA удерживать доминирующие позиции на рынке ускорителей вычислений. Долю компании аналитики оценивают в 80–85 %, а ёмкость всего рынка в $400 млрд, поэтому NVIDIA сохраняет шансы в ближайшие годы неплохо зарабатывать в серверном сегменте за счёт реализации своих ускорителей вычислений.

Источник изображения: NVIDIA

В ближайшие пару лет, как ожидают представители Bank of America, компания NVIDIA сможет сгенерировать свободный денежный поток в размере более $200 млрд. По сути, эти деньги она сможет направлять на инвестиции в своё развитие, выплату дивидендов и кредитов. Подобный взгляд на перспективы развития бизнеса данного эмитента позволяет представителям Bank of America поднять прогноз по курсу акций компании с $165 до $190. Заметим, что вчера в ходе торговой сессии акции NVIDIA успели обновить исторический максимум на отметке более $140 за штуку, но торги завершили на отметке $136,93.