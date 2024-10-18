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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Готовясь продать часть акций Altera, компания Intel оценивает её в $17 млрд
Величина пакета акций подлежит обсуждению.

Ещё в прошлом месяце руководители как Intel, так и её дочерней компании Altera в один голос утверждали, что приоритетным сценарием монетизации данного актива остаётся подготовка к выходу Altera на фондовый рынок. Если речь и шла о продаже акций дочерней компании, то только их небольшого количества. Издание CNBC выяснило, что в этом месяце руководство Intel начало переговоры с потенциальными инвесторами, некоторым из них было сказано, что в будущем они смогут купить мажоритарный пакет акций Altera.

Источник изображения: Intel

При этом капитализацию Altera компания Intel оценивает в $17 млрд, что условно перекрывает те $16,7 млрд, которые были заплачены за активы первой в 2015 году, хотя с учётом инфляции выйти «в плюс» не удалось бы даже в том случае, если бы Intel захотела по этой цене продать Altera целиком. Перед Intel стоит задача выручить несколько миллиардов долларов от реализации какой-то части акций Altera, причём их владельцами могут стать как институциональные инвесторы, так и стратегические. Продать акции компании проще, чем ждать выхода на IPO, которое может состояться не на очень выгодных условиях, если конъюнктура фондового рынка к тому моменту окажется неблагоприятной.

#intel #финансы #акции #инвестиции #ipo #altera #fpga
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