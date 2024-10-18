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Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики Goldman Sachs ожидают, что спрос на процессоры Intel в следующем году будет восстанавливаться медленно
Да и достижение технологического лидерства остаётся под вопросом.

Приятная для инвесторов квартальная отчётность TSMC хоть и помогла акциям Intel немного вырасти в цене, по совокупности других критериев рассчитывать на их положительную динамику пока не приходится. По крайней мере, аналитики Goldman Sachs пересмотрели свой прогноз по динамике доходов Intel на ближайшие два года, снизив его на 7%.

Источник изображения: Intel

По их мнению, сегменты ПК и FPGA будут восстанавливаться медленнее, чем ожидалось, а вот спрос на серверные процессоры Intel будет расти приличными темпами. Правда, учитывая слабое присутствие Intel в сегменте ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта, на буме соответствующих технологий компания особо заработать не сможет.

Под сомнением остаётся и способность Intel вернуть себе технологическое лидерство в сфере выпуска процессоров. В принципе, ничто не мешает компании в случае необходимости заказывать компоненты для своих центральных процессоров у TSMC и после 2025 года, поэтому на способность Intel удовлетворять спрос клиентов достижение технологического лидерства особо не влияет. Очевидно, что репутация компании при этом может пострадать.

#intel #аналитика #процессоры #goldman sachs
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