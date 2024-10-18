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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США подозревают TSMC в поставках чипов Huawei в обход санкций
Вера в технологический прогресс SMIC ослабла?

Когда в начале осени 2023 года китайская компания Huawei Technologies неожиданно представила смартфон на базе 7-нм процессора собственной разработки, это насторожило Министерство торговли США, которое своими санкциями перекрыло канал поставок продукции TSMC для нужд Huawei ещё в мае 2020 года. Последующее разбирательство заставило власти США считать, что 7-нм чипы HiSilicon для Huawei изготавливает на устаревшем оборудовании китайская компания SMIC, возможности последней по масштабированию производства ограничены, и многострадальной национальной безопасности США это не угрожает.

Теперь издание The Information сообщает, что ещё несколько недель назад американские чиновники обратились с запросом к TSMC, чтобы выяснить, не снабжала ли она Huawei чипами своего производства в обход санкций после мая 2020 года. Как отмечает источник, в запросах упоминались как чипы для ускорителей вычислений Huawei, так и мобильные процессоры для смартфонов.

Источник изображения: Huawei Technologies

Другими словами, Министерство торговли США вдруг решило, что Huawei могла получать от TSMC выпущенные по её заказу чипы даже в условиях санкций. Для этого могли использоваться разного рода подставные компании. Представители TSMC поспешили заявить, что эта компания является законопослушным игроком рынка, и она готова всячески содействовать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. Понятно, что представители Huawei в публичных комментариях на эту тему вообще не заинтересованы, поскольку всё сказанное ими может быть использовано американской стороной против них.

#сша #полупроводники #tsmc #санкции #hisilicon
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