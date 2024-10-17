Нервозность между давними партнёрами растёт.

Скрытая за замками подписки публикация на страницах The Information на этой неделе поведала неприглядные подробности сотрудничества NVIDIA и TSMC, которое вполне конструктивно развивалось с 1995 года, но в этом году на фоне спешной подготовки к началу производства ускорителей поколения Blackwell едва не дало трещину.

Источник изображения: NVIDIA

Как известно, к августу в дизайне первых ускорителей Blackwell был обнаружен дефект, который препятствовал их стабильной работе в реальных условиях, но его довольно быстро удалось устранить, и опасения инвесторов по поводу многомесячной задержки начала поставок Blackwell пока не оправдываются. В текущем фискальном году, который в календаре NVIDIA завершится в конце января, компания рассчитывает выручить от реализации ускорителей семейства Blackwell несколько миллиардов долларов США.

Как поясняет источник, дефект в ускорителях Blackwell с высокой вероятностью был обусловлен спешкой, в которой готовился запуск их массового производства. Недовольство NVIDIA вызывают ограниченные возможности TSMC по упаковке чипов, а попытки заказчика призвать исполнителя построить новые линии по их производству наталкиваются на предложение оплатить все сопутствующие расходы из кармана NVIDIA. Тайваньскому производителю также в целом не нравится та спешка, в которой NVIDIA готовит к запуску линейку ускорителей Blackwell.

Высокая загрузка TSMC заказами NVIDIA уже подтолкнула последнюю задуматься о возвращении к услугам Samsung в случае производства графических процессоров для игрового сегмента. Подобный опыт у NVIDIA уже имеется, и в случае великодушия Samsung она сможет рассчитывать на скидку в размере до 30% от ценника на услуги TSMC. Правда, как поясняют источники, если потом NVIDIA вновь пожелает вернуть все заказы на конвейер TSMC, то последняя выставит за свои услуги ещё более высокий ценник. Подобные «воспитательные меры» призывал применять к нелояльным клиентам ещё основатель TSMC Моррис Чан (Morris Chang), и нет оснований думать, что после его ухода на пенсию компания от подобной практики окончательно откажется.