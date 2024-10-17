Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Сложности при подготовке к выпуску Blackwell чуть не рассорили TSMC и NVIDIA
Нервозность между давними партнёрами растёт.

Скрытая за замками подписки публикация на страницах The Information на этой неделе поведала неприглядные подробности сотрудничества NVIDIA и TSMC, которое вполне конструктивно развивалось с 1995 года, но в этом году на фоне спешной подготовки к началу производства ускорителей поколения Blackwell едва не дало трещину.

Источник изображения: NVIDIA

Как известно, к августу в дизайне первых ускорителей Blackwell был обнаружен дефект, который препятствовал их стабильной работе в реальных условиях, но его довольно быстро удалось устранить, и опасения инвесторов по поводу многомесячной задержки начала поставок Blackwell пока не оправдываются. В текущем фискальном году, который в календаре NVIDIA завершится в конце января, компания рассчитывает выручить от реализации ускорителей семейства Blackwell несколько миллиардов долларов США.

Как поясняет источник, дефект в ускорителях Blackwell с высокой вероятностью был обусловлен спешкой, в которой готовился запуск их массового производства. Недовольство NVIDIA вызывают ограниченные возможности TSMC по упаковке чипов, а попытки заказчика призвать исполнителя построить новые линии по их производству наталкиваются на предложение оплатить все сопутствующие расходы из кармана NVIDIA. Тайваньскому производителю также в целом не нравится та спешка, в которой NVIDIA готовит к запуску линейку ускорителей Blackwell.

Высокая загрузка TSMC заказами NVIDIA уже подтолкнула последнюю задуматься о возвращении к услугам Samsung в случае производства графических процессоров для игрового сегмента. Подобный опыт у NVIDIA уже имеется, и в случае великодушия Samsung она сможет рассчитывать на скидку в размере до 30% от ценника на услуги TSMC. Правда, как поясняют источники, если потом NVIDIA вновь пожелает вернуть все заказы на конвейер TSMC, то последняя выставит за свои услуги ещё более высокий ценник. Подобные «воспитательные меры» призывал применять к нелояльным клиентам ещё основатель TSMC Моррис Чан (Morris Chang), и нет оснований думать, что после его ухода на пенсию компания от подобной практики окончательно откажется.

#nvidia #samsung #литографическое производство #tsmc #blackwell
+
Написать комментарий (0)
В прошлом квартале 3-нм техпроцесс принёс TSMC двадцать процентов выручки
TSMC не заинтересована в покупке предприятий Intel
Выручка TSMC на 85% зависит от сегмента смартфонов и высокопроизводительных чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Битлджус Битлджус", "Хеллбой: Проклятие Горбуна" - краткий обзор новых фильмов
13
Почему Steam не способен сделать Linux игровым
60
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
3
Зачем в СССР пытались сделать танк на ракетной тяге и что получилось из этих экспериментов
2
Почему уже совсем скоро Intel, AMD и NVIDIA могут лишиться до 40% прибыли, и при чём тут Китай
22
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
31
Как сделать так, чтобы старая Radeon RX 580 за 8000р в новых играх не уступала GeForce RTX 4060
3
Пятибашенный Т-35: величие на параде, неудача в бою
12
Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
19
Апгрейд с Radeon HD 7790 2Гб на Radeon RX 470 4Гб спустя 1,5 месяца использования
25

Сейчас обсуждают

Китя
14:47
Где 4090 30 фпс. то 6700XT выдаст 0 фпс. Согласен нет ?
Как выбрать видеокарту в 2024 году - сравнение моделей NVIDIA и AMD
Руслан Знамов
14:45
БГ3 без проблем у меня смогла. Или Вы про игры которые на 4090 30 фпс с длсс ? )))
Как выбрать видеокарту в 2024 году - сравнение моделей NVIDIA и AMD
Руслан Знамов
14:44
Между фулл хд и 2к разница на глаз прям ой как видна, между 2к и 4к разница уже не так чтобы и видна. Насчёт дороговизны железа для 4к, а это смотря какие игры играть ...
Как технологии способствуют росту популярности игрового разрешения 2К, и что не так с мониторами 4К
Алексей Рагозин
14:36
Делай ей даунвольт. Ограничивай максимальную частоту и шей тайминги на памяти. - 30% Жора при той же производительности. Или можешь жор оставить и +15% скорости.
Апгрейд с Radeon HD 7790 2Гб на Radeon RX 470 4Гб спустя 1,5 месяца использования
Lexagon
14:36
И об этом можно было узнать ещё в феврале текущего года.
Apple потратила 10 млрд долларов на заброшенный проект своего электромобиля
Алексей Рагозин
14:35
560 в 1,5 раза медленнее
Апгрейд с Radeon HD 7790 2Гб на Radeon RX 470 4Гб спустя 1,5 месяца использования
Eppius
14:35
И....обломилась. Даже ИИ на 100 тысяч гпу не смог помочь
Apple совместно с китайской BYD работала над аккумулятором для электромобиля с большим запасом хода
Руслан Знамов
14:35
Наркота и терроризм только в Дискорде значит были. Нуну ...
TSMC рассчитывает увеличить выручку на 30% в этом году
Китя
14:34
Ну так думаешь. а когда деньги есть можно купить мониторы и 5-6К. а когда денег мало начинается отмаз. Мог БЫ. Да БЫ мешает.
Как технологии способствуют росту популярности игрового разрешения 2К, и что не так с мониторами 4К
Eppius
14:32
А толку то? Еще привезут. Вот Австралия отправляет 50 абрамсов. Не это главное.
Business Insider: ВСУ лишились уже почти 40 немецких танков Leopard
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем