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Новости Hardware Игнатий Колыско
Amazon выпускает первый цветной электронный ридер Kindle Colorsoft Signature Edition
Но сами цвета там — на любителя. Как и у других подобных устройств.

Компания Amazon представила свой первый цветной электронный ридер Kindle Colorsoft Signature Edition, откликнувшись на многолетние просьбы пользователей. Новинка, анонсированная вместе с другими цифровыми ридерами, расширяет популярную линейку устройств, оснащая её передовыми технологиями.

7-дюймовый дисплей Colorsoft обладает разрешением 300 PPI для чёрно-белого контента и 150 PPI для цветного. Применение оксидной подложки и оптимизированных управляющих сигналов в сочетании с нитридными светодиодами и специальными алгоритмами позволило улучшить характеристики дисплея: повысить производительность, контрастность и яркость без ущерба для чёткости. Эта технология обеспечивает более точное управление цветом и яркостью каждого пикселя.

Amazon гарантирует как минимум четыре года обновлений безопасности после окончания продаж устройства. Kindle Colorsoft Signature Edition можно предзаказать уже сейчас по цене $279,99, а официальный старт продаж запланирован на 30 октября 2024 года.

Ёмкость встроенной памяти составляет 32 Гбайт, чего достаточно для хранения тысяч книг. Кроме того, предоставляется бесплатное облачное хранилище для контента Amazon. Заряда батареи хватает на восемь недель чтения по полчаса в день, а полная зарядка через USB-C или беспроводным способом занимает менее двух с половиной часов. Устройство поддерживает Wi-Fi в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц и имеет сертификат IPX8, подтверждающий защиту от погружения в воду на глубину до двух метров в течение часа.

Цветной дисплей привлечёт любителей графических романов и комиксов. Кроме того, Amazon указывает на возможность выделять текст разными цветами, чтобы позже фильтровать заметки по цвету.

Габариты устройства составляют 127 x 178 x 7,6 мм, а вес — 219 граммов.

#электронные книги #kindle #kindle colorsoft signature edition
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