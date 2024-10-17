Но в качестве клиента эту компанию высоко ценит.

Поскольку идея отделения производственных мощностей компании Intel в самостоятельного участника рынка обсуждается уже давно, слухи то и дело приписывают наличие тех или иных намерений различным конкурентам процессорного гиганта. Как отмечают тайваньские СМИ, на квартальном отчётном мероприятии TSMC соответствующий вопрос был направлен главе этой компании Си-Си Вэю (C.C. Wei).

Источник изображения: TSMC

Тот был настолько полон решимости отвергнуть идею о покупке производственных активов Intel, что ответил на соответствующий вопрос отрицательно два раза подряд для смыслового усиления своей позиции. При этом TSMC довольна сотрудничеством с Intel, которая размещает у неё крупные заказы на выпуск своей продукции. В комментариях представителей TSMC этот клиент напрямую не упоминается, но в Калифорнии не так уж много вертикально интегрированных разработчиков процессоров, которые могут как выпускать свои чипы самостоятельно, так и обращаться за услугами к TSMC.