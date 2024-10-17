И она стабильно увеличивается.

Квартальная отчётность TSMC позволяет лучше понять структуру выручки крупнейшего контрактного производителя чипов. Про зависимость выручки TSMC от передовых техпроцессов на 69% по итогам третьего квартала мы сегодня уже упоминали, а теперь пришло время поговорить о сегментах рынка, определяющих состав выручки компании.

Источник изображения: TSMC

В третьем квартале выручка TSMC на 51% формировалась компонентами с высоким уровнем быстродействия, к ним относятся центральные и графические процессоры, а также ускорители вычислений для серверных систем. К слову, глава компании Си-Си Вэй (C.C. Wei) дал понять, что по итогам всего текущего года компоненты для серверных ускорителей ИИ определят 15% всей выручки TSMC. Получается, что оставшиеся более чем две трети выручки в сегменте высокопроизводительных компонентов (HPC) будут формироваться за счёт сегментов рынка, не имеющих отношения к буму систем ИИ.

Смартфоны, например, формировали выручку TSMC на 34%. По крайней мере, с точки зрения компонентов. При этом последовательно профильная выручка компании выросла на 16%, а в сегменте высокопроизводительных ускорений только на 11%. Руководство TSMC считает, что компания предлагает клиентам лучшие в мире 3-нм и 5-нм чипы, поэтому спрос на них в сегменте высокопроизводительных вычислений и смартфонов обеспечивает стремительный рост её выручки. Си-Си Вэй добавил, что компания работает с многими разработчиками ускорителей для систем ИИ, на данном этапе отрасль находится в самом начале долгого пути, и данный вид продукции будет актуален ещё на протяжении нескольких лет подряд.