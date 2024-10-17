Уже в следующем месяце работу потеряют 1300 человек.

В этом году Intel вынуждена будет сократить около 15 000 сотрудников, что примерно соответствует 15% общей численности штата, и американские СМИ сообщают, что до конца следующего месяца работу потеряют до 1300 сотрудников Intel в Орегоне. Если рассматривать данные от начала этого года, то на местном предприятии компании трудилось около 23 000 человек.

Источник изображения: Intel

Если предположить, что штат Intel в Орегоне не существенно изменялся в количестве с тех пор, то получается, что менее 6% сотрудников компании в этой местности потеряют работу к началу декабря. Данное сокращение при этом рискует стать одним из крупнейших в штате, хотя бы по той причине, что Intel является крупнейшим работодателем в Орегоне среди коммерческих компаний. Впрочем, для штата с примерно 2 млн трудоспособного населения, занятого в реальном секторе экономики, подобная потеря не станет серьёзным социальным потрясением.

В структуре предприятий Intel именно площадка в Орегоне является не только крупнейшей, но и передовой с точки зрения освоения новых технологий. Здесь они впервые внедряются, чтобы потом переноситься на конвейер других предприятий компании как в США, так и за пределами страны. Какие подразделения орегонского предприятия Intel будут затронуты предстоящим сокращением персонала, не уточняется.