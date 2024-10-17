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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом квартале 3-нм техпроцесс принёс TSMC двадцать процентов выручки
Передовая литография в общей сложности формировала 69% выручки компании за период.

В прошлом квартале, как гласит отчётность TSMC, компании удалось поднять долю выручки в сегменте передовых техпроцессов (7 нм и тоньше) до 69%. Можно предположить, что по мере освоения новых литографических норм эта доля будет повышаться, поскольку TSMC становится бесспорным лидером в сфере литографии — как с технологической точки зрения, так и по охвату рынка. Оспаривать этот статус пытается разве что Intel, но у неё сейчас имеются серьёзные проблемы с достижением финансовой стабильности.

Источник изображения: TSMC

В третьем квартале TSMC ровно 20% своей выручки получила от реализации 3-нм продукции, хотя во втором квартале этот показатель не превышал 15%, а год назад и вовсе ограничивался 6%. Ближайший 5-нм техпроцесс медленно сдаёт позиции, сократив свою долю за год с 37 до 35%, а вот 7-нм действительно превращается в долгоиграющий, как и планировала TSMC изначально. Он в третьем квартале прошлого года формировал 16% выручки компании, а в этом году увеличил свою долю до 17%.

Кстати, если говорить об объёмах производства продукции TSMC в натуральном выражении, то по итогам третьего квартала количество обработанных кремниевых пластин в эквиваленте типоразмера 300 мм выросло на 15% в годовом сравнении до 3,3 млн штук. Выручка от их реализации при этом выросла на 39% в национальной валюте Тайваня, что говорит о росте средней цены реализации. Во многом этому способствует концентрация TSMC на более дорогих передовых техпроцессах.

#аналитика #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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TSMC рассчитывает увеличить выручку на 30% в этом году
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