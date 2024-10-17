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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Samsung представила память 24-гигабитную память GDDR7 с рекордной скоростью и ёмкостью — её будут использовать в RTX 5090
У памяти есть свои преимущества по части компоновки.

Samsung представила память GDDR7 объёмом 3 Гбайт с пропускной способностью свыше 40 Гбит/с Компания Samsung разработала первую в мире память GDDR7 ёмкостью 24 Гбит (3 Гбайт), что открывает путь к нестандартным объёмам видеопамяти для графических процессоров следующего поколения. Это значительный шаг вперёд по сравнению со стандартной памятью GDDR6(X), которая выпускается в вариантах 8 Гбит (1 Гбайт) и 16 Гбит (2 Гбайт). По заявлению Samsung, это самая ёмкая память для видеокарт из всех, что компания когда-либо создавала.

Новое решение Samsung, основанное на 10-нм техпроцессе DRAM, позволит наращивать объём видеопамяти без увеличения количества модулей. Например, видеокарты с четырьмя модулями смогут иметь не 8 Гбайт, а 12 Гбайт. Аналогичным образом возрастёт ёмкость и у других видеокарт с поддержкой GDDR7. При этом физический размер чипов памяти остаётся прежним, а плотность записи увеличилась на 50% по сравнению с GDDR6.

Начальная скорость передачи данных в GDDR7 заявлена на уровне 40 Гбит/с с перспективой повышения до 42,5 Гбит/с. Для сравнения, самая быстрая память в серии RTX 40 работает на скорости 22,4 Гбит/с, а по слухам, RTX 50 может использовать память до 32 Гбит/с (в модели RTX 5090). Возможно, Samsung ориентируется на более поздние модели видеокарт или на обновлённые версии RTX 50.

Представьте видеокарту с 8 модулями Samsung GDDR7 по 3 Гбайт каждый, работающими на скорости 40 Гбит/с с 256-битной шиной. Общий объём памяти составит 24 Гбайт, а максимальная пропускная способность — 1280 ГБ/с. Если взять 12 таких модулей и 384-битную шину, получим 36 ГБ и 1920 ГБ/с соответственно. Конфигурация с 16 модулями и 512-битной шиной обеспечит впечатляющие 48 Гбайт при пропускной способности 2560 ГБ/с. Подобные характеристики выглядят как скачок в новую эру графических технологий – настоящий квантовый переход.

В настоящее время Samsung проводит валидацию новой памяти с ключевыми производителями графических процессоров. Ожидается, что производство начнётся в следующем году. Компания пока не раскрывает имена своих партнёров и точные сроки запуска производства.

#samsung #память #gddr7
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