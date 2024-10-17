И при этом сохранить капитальные расходы в прежних пределах.

Компания TSMC об итогах своей деятельности в третьем квартале отчиталась своевременно, и они не совпали по пессимизму с настроем руководства ASML, который вчера толкнул фондовые индексы по всему миру в сторону снижения. Во-первых, глава TSMC заявил, что отрасль искусственного интеллекта находится в самом начале своего роста, и только в этом году выручка от поставки серверных компонентов для систем ИИ у этого контрактного производителя более чем утроится, а соответствующая доля в совокупной выручке компании будет измеряться примерно 15%.

Источник изображения: TSMC

Во-вторых, TSMC превзошла прогноз по чистой прибыли, увеличив её на 54,2% до $10,1 млрд. Наконец, выручка компании в третьем квартале выросла на 36% в долларовом выражении до $23,5 млрд, а в текущем она рассчитывает выручить от $26,1 до $26,9 млрд, поэтому по итогам всего 2024 года TSMC рассчитывает увеличить выручку уже не на 25%, а на все 30%.

При этом величина капитальных расходов относительно прежнего прогноза не должна измениться. TSMC лишь подняла нижнюю границу диапазона с $28 до $30 млрд, а верхнюю оставила на уровне $32 млрд. За три квартала текущего года капитальные затраты компании составили $18,53 млрд, поэтому в четвёртом она имеет возможность потратить более $13 млрд. Это примерно в два раза выше, чем в каждом из трёх предыдущих кварталов текущего года. В 2025 году капитальные затраты TSMC вырастут относительно текущего года, поэтому они должны превысить $32 млрд в самом оптимистичном варианте прогноза.