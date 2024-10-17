Этот опыт пригодится им обеим.

Агентство Bloomberg выступило с не совсем типичным разоблачением. По данным информированных источников, Apple и BYD с 2017 года сотрудничали в сфере создания более совершенных тяговых аккумуляторов для электромобилей, и китайская компания якобы использовала ряд предложенных Apple идей для совершенствования собственных тяговых батарей. BYD при этом утверждает, что вся интеллектуальная собственность, связанная с технологией производства батарей семейства Blade, принадлежит компании, а не сторонним разработчикам.

Источник изображения: BYD

Apple особенно помогла BYD, как настаивает Bloomberg, в совершенствовании технологии упаковки тяговых батарей и разработке системы охлаждения и подогрева. На последних этапах разработки собственного электромобиля Apple отказалась от сотрудничества с BYD и рассчитывала на потенциальную помощь других производителей, а к февралю текущего года и вовсе сочла проект бесперспективным и прекратила разработку собственного электромобиля с автопилотом.

В любом случае, полученные наработки пригодились самой Apple не только в сфере производства аккумуляторных батарей, но и на направлении дополненной реальности и искусственного интеллекта, а также могут принести пользу при создании роботов бытового назначения.