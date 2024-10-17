Либо на 25–30 %, в этой сфере прогнозы аналитиков расходятся.

Ресурс CNBC не мог оставить тему сокращения выручки ASML в Китае в стороне, а потому посвятил ей отдельный материал, сформированный с учётом прогнозов сторонних аналитиков. Заодно авторы публикации напомнили, что в первом полугодии Китай определял 49% всей выручки ASML, в третьем квартале его доля незначительно опустилась до 47%.

Источник изображения: ASML

Примечательно, что по итогам прошлого года Китай формировал 29% всей выручки ASML, в текущем году показатель будет явно выше, а вот в следующем компания ожидает его снижения до 20%. По сути, как поясняют аналитики UBS, китайская выручка ASML в следующем году снизится лишь на 25–30 %, а остальное негативное влияние на совокупную выручку компании будут оказывать Intel и Samsung, которые задержат строительство новых предприятий по выпуску чипов.

Представители Bank of America более пессимистичны в своих прогнозах, они считают, что по итогам следующего года выручка ASML в Китае сократится на 48%, тогда как ранее в этом контексте прогнозировалось снижение на 3%. Откровения руководства ASML уже вызвали серьёзное снижение курса акций компаний, так или иначе связанных с производством чипов, причём это наблюдается по всему миру.