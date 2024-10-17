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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Американские законодатели настаивают на дальнейшем усилении санкций против Huawei и Китая
Они должны дополнительно ограничить поставщиков Huawei в возможности закупать оборудование для производства чипов.

Члены Специального комитета Палаты представителей США по стратегическому сотрудничеству между США и Коммунистической партией Китая, как сообщает Bloomberg, обратились к Министерству торговли США с требованием продолжить усиление ограничений на поставку в Китай оборудования, позволяющего партнёрам Huawei производить современные полупроводниковые компоненты.

Источник изображения: Huawei Technologies

По мнению американских парламентариев, ряд китайских компаний формирует секретную сеть по производству для нужд Huawei достаточно продвинутых полупроводниковых компонентов, и власти США должны ограничить доступ этих поставщиков к оборудованию американского происхождения для выпуска чипов. Авторы инициативы предлагают добавить к санкционному списку более 120 китайских компаний, но при этом новые ограничения будут действовать только для американских поставщиков.

В свою очередь, подобная избирательность предсказуемо нервирует крупных американских производителей оборудования для производства чипов, поскольку санкции лишают их возможности зарабатывать на поставках в Китай, но при этом открывают возможности для увеличения доли рынка зарубежными конкурентами. Например, Нидерланды и Япония также поставляют оборудование для выпуска чипов в Китай, и для той же ASML последняя из стран по итогам прошлого квартала являлась источником 47% всей выручки. Руководство компании заявило, что в следующем году данная доля сократится до 20% именно из-за санкций, но сложно отрицать наличие у ASML возможности хорошо зарабатывать в Китае сейчас. По мнению американских парламентариев, промедление в сфере синхронизации санкционных ограничений с Японией и Нидерландами уже позволило китайским производителям создать запас оборудования, необходимый для дальнейшей модернизации своей полупроводниковой отрасли и достижения независимости в сфере поставок.

#сша #полупроводники #huawei #санкции #япония #нидерланды
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